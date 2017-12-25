Подарок на Рождество: владельцы немецкого отеля передали мебель украинским больницам

Супруги-владельцы отеля из западногерманского города Герфорд решили несмотря на бизнес-неудачу помочь украинским больницам. Перед Рождеством грузовик с инвентарем отправилсяь в Украину, передает "Немецкая волна".

Отель в западногерманском Герфорде, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, перед Рождеством 2017 года, закрылся после 23 лет деятельности. Владельцы заведения, супруги Гайке и Кай Польманн решили передать инвентарь отеля двум украинским госпиталям, где лечат пострадавших от боевых действий на Донбассе. В организации транспортировки помогало объединение Brückenschlag Ukraine ("Наведение мостов с Украиной").

"Мы прожили непростой (для бизнеса. - ред.) год, но получили значительную поддержку наших клиентов. Поэтому хотели бы также сделать что-то значимое, поэтому подумали о помощи Украине. Мебели нам не жалко, а вот по гостям будем скучать", - говорит Хайке Польманн. Недвижимость супруги потеряли в споре с банком после проведения принудительного аукциона.

Подарок от Польманнов грузовиком уже отправили в Украину: это 130 стульев, 60 столов, 50 кроватей и матрасов, 40 шкафов, а также белье и промышленные стиральные машины. Элегантная мебель, приобретенная отелем в 1997 году, до сих пор находятся в прекрасном состоянии. Разбирать и паковать ее помогали пятеро украинцев. "Это будет замечательный подарок под елку", - отметил представитель объединения Brückenschlag Ukraine Карл-Германн Крог.

Это не единственная акция помощи Украине в Германии к Рождеству, ранее на Закарпатье отправили более тысячи рождественских подарков, которые собирали в Баварии и в других регионах страны.