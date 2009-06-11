Взрыв авиаснаряда в Черниговской области: один погибший, двое раненых

В Черниговской области во время взрыва авиационного снаряда один мужчина погиб, еще двое - травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Черниговской области.

Несчастный случай произошел вблизи с. Липов Рог Нежинского района. Во время ремонта косилки авиаснаряд калибра 30 мм времен Великой Отечественной войны использовали в качестве зубила. После удара по нему он взорвался.

48-летний житель с. Липов Рог от полученных ранений умер в больнице. Еще двое мужчин – 20-ти и 32-х лет, находятся с осколочными ранениями в Нежинской центральной районной больнице. Их состояние здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное

Группа пиротехнических работ ГУ МЧС Украины в Черниговской области провела мероприятия по обследованию прилегающей территории в районе произошедшего общей площадью 0,2 га. По результатам проведенной работы взрывоопасных предметов не обнаружено, за исключением обломков взорвавшегося устройства.