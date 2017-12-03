Из-за непогоды главную елку страны привезут в Киев завтра - организаторы

В связи с неблагоприятными погодными условиями главную новогоднюю елку страны привезут в Киев в понедельник, 4 декабря.

Об этом сообщается на странице международного этнокультурного проекта Folk Ukraine, который является организатором зимнего городка на Софийской и Михайловской площадях.

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«В связи со снегопадом и непредсказуемыми трудностями дороги приезд елки немного задерживается. Мы уже сами не можем дождаться зеленой новогодней красавицы. Ожидаем, что елка прибудет в Киев завтра утром!», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столицу елку привезут в воскресенье, 3 декабря.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 декабря, на Прикарпатье срубили главную новогоднюю елку страны. Елке более 90 лет, ее высота составляет 28,5 метра.