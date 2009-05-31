Погода на завтра
13:25, 31 мая 2009Общество
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В западных и северных областях - дожди с грозами
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в западных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла.
В Киевской области в понедельник местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в Киеве ночью и утром местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.
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