Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в западных областях ночью 6-11°, днем 13-18°; в Карпатах ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла.

В Киевской области в понедельник местами ожидается кратковременный дождь, гроза, в Киеве ночью и утром местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.