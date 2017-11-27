Суд отказал генералу Назарову, виновному в гибели экипажа Ил-76, в назначении повторной экспертизы

Апелляционный суд Днепропетровской области отказал генерал-майору Виктору Назарову, осужденному за служебную халатность в связи с гибелью 49 украинских военных в сбитом боевиками самолете Ил-76, в назначении повторной комиссионной судебной экспертизы по делу.

Соответствующее решение суд принял на заседании в понедельник, сообщает Радио Свобода.

Суд, в частности, объяснил свое решение тем, что украинское законодательство не предусматривает такое понятия как повторная экспертиза. Заявляя ходатайство, Назаров отметил, что в уголовном производстве были две экспертизы - киевского и львовского институтов, выводы которых, по его словам, противоречат друг другу.

По его словам, повторная экспертиза должна дать ответ, в частности, на вопрос о том, соответствовали ли управленческие решения штаба той обстановке, которая сложилась возле Луганска в тот период, к какой категории относилась информация о том, что две группы боевиков собираются сбивать самолеты в районе Луганского аэропорта, и какой должна была быть реакция на эту информацию, что входило в обязанности руководителя Штаба антитеррористической операции, что стало непосредственной причиной крушения самолета Ил-76. Сторона обвинения и потерпевшие семьи высказались против повторной экспертизы и заявили о «затягивании процесса».

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Суд также заслушал специально вызванного в качестве свидетеля Виктора Савечко - одного из экспертов, участвовавших в комиссионной военно-тактической экспертизе. По словам Савечко, в должностные обязанности начальника штаба АТО входило обеспечение безопасности подчиненного личного состава.

Эксперт отметил, что обязанности руководителя прописаны в Положении о Штабе АТО. Он отметил, что выводы военно-тактической экспертизы подписала комиссия из 14 специалистов.

В то же время Назаров заявил, что выводы эксперта о его личной ответственности за решение о вылете необоснованны. Суд объявил перерыв и назначил следующее заседание на 4 декабря.

Как сообщал УНИАН, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».

Также Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Вооруженных сил Украины и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли военнослужащие, уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

Главным подозреваемым стал генерал Назаров, который в момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года признал Назарова виновным в халатном отношении к военной службе, в результате которого погибли 40 военнослужащих и экипаж самолета Ил-76, и лишил его свободы на срок 7 лет.

Кроме того, суд обязал Министерство обороны возместить моральный ущерб пострадавшим по делу - родственникам погибших.

Назаров свою вину в отношении сбитого самолета не признал и подал апелляцию на решение суда.