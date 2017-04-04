Генерал Назаров получил почти полмиллиона зарплаты, находясь под следствием по делу сбитого Ил-76

В электронной декларации генерал-майора Виктора Назарова, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам тюрьмы, указано 449 тыс. 498 грн зарплаты за прошлый год. Об этом говорится в его е-декларации, передает Inforesist.

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Также Назаров задекларировал 4 тыс. 650 гривень материальной помощи как участнику АТО.

Стоит отметить, что в своей электронной декларации за 2015 год генерал указал 251 тысю 380 грн зарплаты. Также Назаров задекларировал 6 тис. 100 гривень материальной помощи как участнику АТО.

Как сообщал УНИАН, 27 марта генерал Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76. Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания отказано.