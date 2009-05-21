Американские специалисты прибыли во Львовский институт Сухопутных войск

Во Львове американские специалисты ознакомят украинских военнослужащих с современными методиками и технологиями проведения боевой подготовки.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, 20 мая во Львовский институт Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного Национального университета “Львовская политехника” с двухдневным визитом прибыла американская военная делегация.

В состав делегации, в частности, вошли представители американской компании “Сubic”, которая имеет значительный опыт в моделировании и обеспечении боевых действий, проведении командно-штабных учений, а также разработке учебных программ.

Во время пребывания американских военных специалистов в высшем учебном заведении Минобороны стороны обсудят перспективы совместной разработки современных учебных программ и внедрения системы имитационного моделирования в учебный процесс.