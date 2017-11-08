Вступили в силу языковые квоты на радио: украинской музыки станет больше

В Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, доля песен на государственном языке на радио должна увеличиться с 25% до 30%, а доля ведения передач на украинском языке - с 50% до 55%.

Об этом говорится в переходных положениях закона №1421-VIII «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций».

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Упомянутый закон вступил в силу 8 ноября 2016. «Со дня вступления в силу этого закона доля песен на государственном языке, предусмотренная частью второй статьи девять Закона Украины «О телевидении и радиовещании», составляет: в течение первого года - 25 процентов, в течение второго года - 30 процентов, в течение третьего года - 35 процентов», - говорится в документе.

«Со дня вступления в силу данного закона минимальная доля ведения передач на государственном языке, предусмотренная частью пятой статьи девять закона Украины «О телевидении и радиовещании», составляет: в течение первого года - не менее 50 процентов, в течение второго года - не менее 55 процентов, в течение третьего года - не менее 60 процентов», - говорится в переходных положениях закона.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2016 Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций). Закон вступил в силу 8 ноября 2016.

Согласно этому документу, в течение первого года действия этого закона доля песен на государственном языке в эфире радиостанций должна была составлять не менее 25% в промежутках времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00, а доля ведения передач на украинском языке должна была составлять не менее 50%.