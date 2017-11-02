Ремонт или ценная земля у моря: в Одессе из санатория "Ласточка" спешно вывозят детей (видео)

Единственный городской противотуберкулезный детский санаторий "Ласточка" закрывает дверь. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В департаменте здравоохранения говорят, что это временно, на ремонт. Но родители больных детей считают, что навсегда. Свои замечания объясняют тем, что санаторий занимает четыре гектара черноморского побережья.