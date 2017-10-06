Председатель Житомирской ОГА Гундич проверил ход завершающих работ по восстановлению театра в Бердичеве

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич проверил ход завершающих работ по восстановлению театра в Бердичеве. Как передает корреспондент УНИАН, Гундич сегодня вместе с журналистами и местными властями осмотрел работы, которые ведутся Бердичеве по восстановлению городского театра.

Общаясь с прессой, он сообщил, что восстановленный театр будет иметь 358 зрительских мест, 8 из которых - для людей с особыми потребностями. Журналисты вместе с Гундичем и Бердичевским городским головой Василием Мазуром осмотрели строение театра, который планируют открыть уже до конца этого года.

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Гундич отметил, что завершить все работы следует как можно быстрее. Он также подчеркнул, что реконструкция театра в Бердичеве - яркий успешный пример сотрудничества органов государственной власти, власти Бердичева и области.

Так, Гундич рассказал, что сейчас идет речь о реставрации памятника истории.

Реставрационно-ремонтные работы по восстановлению функции городского театра Бердичева было начато в 2015 году за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, общая сметная стоимость проекта составляет 28,3 млн грн. С начала проведения строительных работ уже использовано 27,1 млн грн: средства Государственного фонда регионального развития в сумме 16, 2 млн грн и 9,9 млн грн выделил городской бюджет. «В 2016 году из государственного бюджета – фонда экономически-социального развития – поступил еще 1 млн грн», - добавили в пресс-службе облгосадминистрации.

Во время осмотра театра журналистам рассказали, что подрядчиком работ выступило ООО «Артхаус». Сейчас основные работы подрядчик завершил и строительная готовность составляет 95%.