США арестовали счета Лазаренко на сумму 272 млн долл.

Соединенные Штаты арестовали счета бывшего премьер министра Украины Павла Лазаренко на сумму более 272 млн долл.

"Арестованы все известные следствию активы, средства и имущество ответчика на и вне территории США, включая Швейцарию, Лихтенштейн, Литву, другие европейские и карибские оффшорные юрисдикции", - заявил в Вашингтоне представитель офиса генерального прокурора США по округу Колумбия Майкл Хамприз.

"Американские судебные органы намерены глубоко проанализировать историю приобретения этих средств включая возможные мошеннические деяния, вымогательство, хищения, растраты и отмывание денежных средств бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, его подчиненными и связанными лицами", - говориться в заявлении.

Таким образом, расследование деятельности Павла Лазаренко более не будет ограничиваться юрисдикцией Соединенных Штатов. "Также будет проанализирована и расследована деятельность всех лиц, юридических и физических, осуществлявших перечислявших или получавших средства с арестованных счетов", - говориться в сообщении.

По мнению украинских экспертов, начало выполнения постановления колумбийского окружного суда США об аресте средств на оффшорных (неамериканских) счетах Павла Лазаренко и связанных с ним лиц, подтверждает намерение судебных органов США расследовать деятельность украинского экс-премьера по всему миру.

По данным судебных органов США, сумма арестованных средств составляет не менее 272 млн. долларов. Арест распространяется на средства на более чем 25 счетах (в том числе эскроу) в следующих юрисдикциях: Антигуа и Барбуда, о-в Гернси, Швейцария, Литва и Лихтенштейн. Аресту подлежит все имущество, активы и преимущества (включая, но не ограничиваясь банковскими процентами) полученные Павлом Лазаренко посредством использования вышеуказанных счетов. И все другие активы, непосредственно происходящие из вышеназванных сумм и имущества, в том числе, но не ограничиваясь, всеми начисленными процентами или приобретенными активами, хранящимися на соответствующих счетах или счетах эскроу.

Отметим, что ранее в обеспечение Гражданского иска о конфискации имущества ответчика (Лазаренко Павла Ивановича), который слушается в Окружном суде США в округе Колумбия, США начали приостановленную ранее процедуру ареста имущества, денежных средств и активов Лазаренко П.И., обнаруженных на счетах банковских и финансовых учреждений.

Напомним, что в августе с.г. суд США приговорил бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко к 9 годам лишения свободы. Он был признан виновным в отмывании в 1994-1999 годах 280 миллионов долларов, мошенничестве и вымогательстве.

РосБизнесКонсалтинг