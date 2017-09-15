Спустя три с половиной года ГПУ готовит новые подозрения по делам о расстреле Майдана

Генеральная прокуратура Украины планирует сообщить о новых подозрениях по ряду эпизодов о расстреле Майдана исполнителям и организаторам преступлений. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Читайте такжеС похищенного в тернопольском и львовских отделениях МВД оружия на Майдане не стреляли – ГПУПо его словам, сообщения о подозрениях будут вручены подозреваемым в совершении преступлений на Майдане после принятия соответствующего решения следственным прокурором.

"По ряду эпизодов готовятся сообщения о подозрениях, но я пока их не могу озвучивать, это решение принимается следственным прокурором. Ведется системная работа, начиная с исполнителей и заканчивая тем, кого мы подозреваем в организации этих преступлений", - заявил Горбатюк.

Он утверждает, что тормозит принятие окончательных решений по "делам Майдана" суд. При этом ни одна из жалоб ГПУ на нарушения со стороны судей не была рассмотрена.

"Есть одно уголовное производство по одному эпизоду, с июля 2014 рассматривается дело по факту избиения журналиста Еремея, что предшествовало его убийству. Три года по этому делу нет окончательного решения. Мы в этих случаях реагируем, там, где есть нарушения, где мы видим признаки нарушения судьями, - мы направляем жалобы в Высший совет правосудия. Именно их позиция может показать остальным, что нельзя нарушать закон. Из восьми наших жалоб, которые мы направили в этом году, еще ни одна не назначена к рассмотрению и неизвестно, когда будет назначена", - добавил представитель ГПУ.