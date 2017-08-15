Порошенко подписал указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей

Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня указ о назначении стипендий детям журналистов, погибших в ходе выполнения служебных обязанностей.

Читайте такжеВ Минфине хотят втрое сократить количество получателей стипендий Текст соответствующего указа № 217/2017 размещен на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что стипендии детям журналистов назначены для поддержки детей представителей СМИ и обеспечения их социальной защиты.

Согласно документу,стипендии будут получать дочь капитан-лейтенанта, редактора редакции телевидения телерадиокомпании Министерства обороны Украины «Бриз» Дмитрия Лабуткина - Кира, дочь фотокорреспондента газеты «Сегодня» Сергея Николаева - Валерия, и сын журналиста газеты «Вести» Вячеслава Еремея - Максим.

*** Стипендия президента Украины детям журналистов, погибших или ставших инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей, была учреждена в апреле 2002 года. В 2015 году своим указом Порошенко увеличил сумму выплат до размера 1,5 прожиточного минимума.

Выплаты назначаются и осуществляются детям до 18 лет, а в случае обучения на дневной форме в учебных заведениях, стипендии выплачиваются до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.