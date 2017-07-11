Луценко сказал, когда завершится расследование дела о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года
Он пообещал осудить всех, кто отдавал преступные приказы.
Расследование уголовного производства по поводу событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года будет завершено осенью. Об этом на заседании парламента заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Читайте такжеДело о расстрелах на Майдане: адвокат рассказал, сколько свидетелей уже допросили"По сообщению прокуроров и следователей, дело относительно событий на Майдане 18-го, 19-го и 20-го числа будет завершено в течение осени этого года", - сказал он.
Луценко отметил, что "мы сможем передать на суд, заочный и очный, всех, кто отдавал преступные приказы".
"На данный момент у нас достаточно серьезная база по этому делу", - подчеркнул генпрокурор.
Как сообщал УНИАН, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, 104 из них погибли.
В мае этого года Луценко заявлял, что с начала расследования "майдановских" производств правоохранительными органами направлено в суд 147 обвинительных актов в отношении 228 человек.
Он также сообщил, что судами в категории дел по Майдану уже осуждены 42 человека.