Вопрос с лекарствами для похищенного Россией 19-летнего сына украинского офицера еще решается - адвокат

Гражданин Украины Павел Гриб получил в российском СИЗО продукты, вещи и деньги, вопрос с лекарствами еще решается. Об этом сообщил его адвокат Андрей Сабинин в Facebook.

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«По лекарствам вопрос решается, потому что требует очередного согласования. Встреча с сотрудниками консульского отдела 18 сентября. Более пока добавить нечего», - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Грибзаявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа парень уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка, по словам Павла, должна была приехать на встречу из России.

По словам Гриба-старшего, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября Гриб-старший сообщил, что сына удерживают в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

8 сентября в МИД Украины заявили, что украинские консулы и адвокат не могут получить доступ к Грибу. 11 сентября адвокат 19-летнего украинца Сабинин провел встречу с подзащитным.

13 сентября суд арестовал незаконно задержанного 19-летнего украинца Павла Гриба до 17 октября.