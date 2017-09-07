Пропавший в Беларуси сын украинского офицера находится в российском СИЗО

Пропавший 24 августа в Беларуси 19-летний гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ). Об этом сообщил его отец, офицер запаса Игорь Гриб.

По его словам, эту информацию он получил от Министерства иностранных дел Украины.

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5. Мне это сообщили в Министерстве иностранных дел", - сказал Гриб.

Также он отметил, что в первую очередь собирается посетить своего сына. "Мы будем бороться за него, проведать нужно", - сказал Гриб.

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Как сообщал УНИАН, 19-летний Павел Гриб исчез на территории Беларуси 24 августа. Он поехал в Гомель на встречу с гражданкой России, с которой познакомился в соцсетях и которая также прибыла в Гомель.

Официальные власти Беларуси подтвердили факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. То же подтвердили и украинские пограничники.

По неофициальной информации, Павел был задержан в связи с пребыванием в розыске, в который его объявила ФСБ РФ якобы по подозрению в терроризме.