Россия не пускает консулов и адвоката к похищенному 19-летнему украинцу

Украинские консулы и адвокат до сих пор не получили доступа к 19-летнему украинцу Павлу Грибу, которого Федеральная служба безопасности Российской Федерации удерживает в следственном изоляторе в Краснодаре.

Об этом в комментарии УНИАН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В частности, она напомнила, что 7 сентября МИД Украины получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае об удерживании 19-летнего украинца в городе Краснодар. Также сегодня украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест российской стороне в связи с необоснованным задержанием Павла Гриба, произошедшим еще 25 августа.

"Это дело имеет все признаки действительно политически мотивированного дела, возможно, это еще очередной политический заключенный, по крайней мере все признаки есть. Мы сразу вчера направили ноту российской стороне с требованием обеспечить прежде всего доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины в соответствии с нормами международного права и Консульской конвенции между Украиной и Россией. Во-вторых, сообщить о причинах и обстоятельствах задержания. В-третьих, обеспечить его право на адвокатскую защиту и, в-четвертых, обеспечить его лекарствами, которые он по предписанию врача ежедневно принимает", - подчеркнула Беца.

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Дипломат уточнила, что она перечислила основные первоочередные требования к РФ, которые должны быть соблюдены в соответствии с международным правом.

"По состоянию на сегодняшний день доступа к нашему гражданину нет, незаконно задержанному и вывезенному вообще незаконно с территории Беларуси, насколько мы понимаем. И мы бесспорно требуем его возвращения в Украину. С другой стороны, также видим, что не было получено доступа и адвокатом, которого просили родные сегодня посетить Павла Гриба хотя бы для того, чтобы понять, в каких он находится условиях, и увидеть его состояние. Адвокат также не получил доступа", - заявила Беца.

При этом она подчеркнула, что украинские дипломаты круглосуточно работают и делают все, что возможно для освобождения украинца.

"К сожалению, Российская Федерация действительно использует наших людей как политических заложников", - заявила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу с РФ.

По словам Гриба, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла под стражей в спецучреждениях в этой стране.

В дальнейшем официальные власти Беларуси подтвердила факт пересечения Грибом белорусско-украинской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники.

7 сентября Гриб-старший сообщил, что его сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что украинским дипломатам поручено получить доступ в СИЗО в Краснодаре к Павлу.