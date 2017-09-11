Адвокат встретился с похищенным 19-летним украинцем в краснодарском СИЗО
Адвокат отметил, что парень чувствует себя нормально. Однако, более подробную информацию адвокат предоставить отказался.
Адвокат пропавшего в Беларуси и удерживаемого в краснодарском СИЗО Павла Гриба Андрей Сабинин встретился со своим подзащитным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы", - написал Сабинин.
Он также добавил, что не может комментировать суть обвинения Гриба более подробно, поскольку дал подписку о неразглашении.
На просьбу "Украинской правды" сообщить больше информации об условиях содержания Гриба и его самочувствии адвокат отказался.
Ранее сообщалось, что к задержанному российскими спецслужбамиПавлу Грибу не пускают адвоката.
Отец удерживаемого в СИЗО в Краснодарском крае Павла Гриба заявил, что содержание его сына без лекарств может привести к фатальным последствиям.