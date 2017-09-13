В России арестовали 19-летнего сына украинского офицера

В РФ арестовали сына украинского офицера – 19-летнего Павла Гриба в Краснодаре. Об этом сообщили в среду, 13 сентября, в Октябрьском районном суде Краснодара, передает "ТАСС".

Отмечается, что Гриба арестовали 17 августа на два месяца.

Читайте такжеЕСПЧ принял к рассмотрению дело о похищении Россией 19-летнего украинца

"Меру пресечения – арест на два месяца. [Решение] вынесено 17 августа", - сообщили в суде, отметив, что речь идет об "обвиняемом Грибе Павле Игоревиче, 1998 года рождения, объявленного в международный розыск".

Как сообщал УНИАН ранее, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа парень уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу с РФ. По словам Гриба, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержания Павла под стражей в спецучреждениях в этой стране. Впоследствии официальная власть Беларуси подтвердила факт пересечения Грибом украинско-белорусской границы. Эту информацию подтвердили и украинские пограничники. 7 сентября Гриб-старший сообщил, что его сына удерживают в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре.

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что украинским дипломатам поручено получить доступ в СИЗО в Краснодаре к Павлу.