В Одессе установлен рекорд Украины по выполнению упражнения "планка"

В центре Одессы сегодня установлен рекорд Украины по самому массовому выполнению упражнения "планка" - в акции приняли участие 777 человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, зарегистрирован новый Национальный рекорд Украины – "одновременное массовое выполнение упражнения "планка".

Собравшиеся должны были простоять в "планке" на прямых руках минимум 10 секунд.

Рекорд официально зарегистрирован представителем Книги рекордов Украины Дмитрием Яицким.

"Мы уверены, что этот спортивный рекорд станет знаковой точкой развития спорта в регионе, и любым спортивным начинаниям в городе теперь будет сопутствовать удача, ведь официальное количество участников рекорда составило 777 человек", - отметил Яицкий.

Как сообщил УНИАН организатор мероприятия Виталий Гилевич, самому младшему участнику рекорда – 3 года, самому старшему – 90 лет. Участие мог принять любой зарегистрировавшийся желающий.