"Сомнений нет, у Украины – крутое будущее": украинцы, родившиеся после 24 августа 1991-го, которыми гордится Родина

В этом году Украина отметит 26-ю годовщину Независимости. К этой дате УНИАН собрал несколько показательных историй молодых украинцев, которые родились в уже свободной от «совка» стране – после 24 августа 1991 года, кто отдал или готов отдать за нее жизнь, кто, вопреки всем нынешним сложностям, добивается именно здесь успеха – в бизнесе, искусстве, науке. Молодое поколение украинцев – это поколение талантливых, искренних и отважных людей, они с легкостью опровергают устоявшиеся стереотипы о возрастном цензе для достижения успеха и смеются в лицо идиоме «если бы молодость знала».

На нескольких примерах ниже (на самом деле, эта статья могла бы быть намного больше) УНИАН предлагает своим читателям убедиться в этом.

***

За последние три с лишним года не раз приходилось слышать, что по-настоящему осознать, что такое независимость, нам пришлось только с началом российской агрессии. На самом деле, произошло это, буквально, на несколько дней раньше – с началом расстрелов Небесной сотни. С Героев, не доживших до этого 24 августа, мы и начнем.

Так, свои жизни за будущее Украины без Януковича, без его Семьи и без их просьб к Кремлю ввести в нашу страну «зеленых человечков» отдали немало ровесников независимости. Студенты Игорь Костенко и Александр Плеханов, активисты Евромайдана Сергей Нигоян, Василий Моисей, Дмитрий Пагор, Иван Тарасюк, Роман Гурик, спортсмент-дефлимпиец Дмитрий Максимов, участник самообороны Майдана Устим Голоднюк погибли в Киеве в январе-феврале 2014 года. Всем им было от 19 до 23 лет.

«Он мне сказал: «Папа, я не хочу такой Украины» и поехал еще в ноябре на Майдан. 30 ноября был избит, на затылке шрам, наложили 12 швов. Только зажило, снова поехал на Майдан. Как гражданин я гордился им, а как отец - переживал… Приехал, чтобы подменить сына, потому что видел, что здесь убивают, и не успел. Буквально на несколько минут не успел подменить его на баррикадах», - рассказывал тогда отец Устима Голоднюка Владимир Голоднюк.

22-летнего Дмитрия Чернявского зарезали 13 марта 2014 года в Донецке. Парень был одним из активистов, организовывающих в городе проукраинские митинги.

Младший лейтенант, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Владимир Гарматий не дожил до своего 22 дня рождения несколько дней, погиб в конце июля 2014 года. Его родные долго не верили «похоронке» - тела парня, подорвавшегося на мине, им не предъявили. По словам друга погибшего Петра Сидора, родственники не верили в это до тех пор, пока брата Владимира не пригласили в один из моргов Днепра – на опознание…

Еще один военнослужащий 72-й бригады, капитан ВСУ Андрей Кизило, которому исполнилось 23, погиб в январе 2017 года в Авдеевке. Посмертно ему присвоено звание майора.

…Украина всегда будет помнить их имена.

***

«Самый молодой участник Антитеррористической операции», – так несколько лет назад СМИ окрестили и Дмитрия Махова.

В армию мальчик из села Спас Коломыйского района на Ивано-Франковщине хотел с детства. После школы решил даже не пробовать куда-то поступать учиться – настроился идти служить. «В семье военных нет, он просто сам решил, что хочет», – рассказала его сестра Галина.

8 ноября 2013 года Дмитрию исполнилось 18 лет, и он записался в контрактники. «Сначала они где-то на границе с Россией что-то охраняли. А в начале июня 2014 он нам сказал, что их включили в Антитеррористическую операцию», – вспоминает его сестра Галина.

По ее словам, на тот момент новость об АТО восприняли нормально, потому что толком и не знали, что это так страшно. Понимание, что дело серьезное, пришло с вестью о ранении брата.

18-летний молодой пулеметчик из Прикарпатья во время обстрела боевиками позиций украинской армии получил ранения, но не оставил товарищей без огневого прикрытия. «Смелые и решительные действия контрактника позволили личному составу занять круговую оборону, организовать эвакуацию погибших и раненых боевых побратимов и дать достойный отпор террористам», - так об этом случае писали в пресс-службе Министерства обороны.

Летом 2014 года Президент Украины Петр Порошенко наградил бойца отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого ОК «Север» Дмитрия Махова орденом «За мужество» III степени. О награде Дмитрия в семье узнали от журналистов - родственникам позвонили с одного из местных телеканалов и сообщили. Димой гордилось все село.

К сожалению, пообщаться с героем УНИАН не удалось - вот уже несколько месяцев, как он уехал на заработки в Польшу. Увы, в вопросах трудоустройства в Украине наличие ордена пока не помогает.

***

События последних лет не обошли стороной и студентку Киево-Могилянской академии, фотокорреспондента Юлию Кочетову-Набожняк, которой недавно исполнилось 24. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 года она была на Майдане. Перед глазами осталась жуткая «картинка»: убегающие, испуганные люди, которых били в спину, оператор одного из телеканалов, орущий матом, салфетки на земле, пропитанные кровью... Юлия смогла пересилить страх, впритык подошла к «Беркуту» и начала снимать портреты силовиков.

Когда в Крыму появились «зеленые человечки», девушка поехала на полуостров. Вместе с другими фотожурналистами снимала заблокированные украинские военные части, общались с активистами. «Было много коллег со всего мира. Были и те, кто специализируется исключительно на военных конфликтах. Мы даже с коллегами обсуждали, что, если в Крым приехали те, кто снимают войну, это плохой знак», – вспоминает она.

До начала боевых действий на Донбассе Юлия никогда не была в этом регионе. Российская агрессия против Украины это изменила. Девушка снимала в Песках в 2015 году, после этого было Дебальцево, снимала, как в освобожденных городках появлялся свет… Между тем, военным фотографом Кочетова-Набожняк себя не считает. Подчеркивает, что для нее это история не о профессиональном становлении, а о личностном выборе: «В первую очередь я себя считают гражданкой Украины».

За плечами девушки есть опыт съемки документального кино. Фильм «До скорого» снимался полтора года – это личная история Юлии и ее на тот момент будущего мужа Романа, который отправился воевать на Донбасс. «Мне было трудно объяснить себе самой какие-то вещи, так что фильм стал определенной терапией. Это была возможность посмотреть со стороны на происходящее, работать над ним, как проектом, а не периодом моей жизни», – говорит она.

В этом году ленту представили на фестивале международного фестиваля документального кино Docudays в Киеве. На сегодняшний день, Юлия занимается съемками короткометражной документалки о детях в прифронтовой зоне. Монтаж фильма планирует закончить уже в ноябре.

Кроме того, с недавних пор она еще и молодой предприниматель. После демобилизации ее супруг Роман Набожняк увлекся приготовлением классического шоколадного десерта «брауни». Процесс выпекания его успокаивал, что для Юлии было особенно важно. «Как-то мы угощали друзей, и одна из подруг спросила: не думаем ли мы продавать «брауни»? И Рома подготовил бизнес-идею», – рассказывает она.

Так родилось небольшое семейное дело – «Veterano Brоwnie» в рамках «Veterano Group» Леонида Остальцева. Это – социально-ответственный бизнес, суть которого – в принципах поддержки и социальной адаптации ветеранов. «Veterano – это не просто приставка. Это определенные ценности, которые для нас важны. При расширении мы будем нанимать на работу, переселенцев, ветеранов. Для нас важна история и примеры того, что есть куда возвращаться, если ты хочешь что-то делать - делай», – подчеркивает она. Как и другие участники данной группы – 10% от прибыли супруги отдают семьям погибших бойцов.

«Украина – это моя страна, в которой я хочу жить, развиваться, максимально поддерживать и популяризировать честный бизнес и адаптацию ветеранов. Нам надо еще больше работать, тогда у нас все получится, я вижу сдвиги в определенных сферах – они добавляют сил. После того, как мы победим, мне бы хотелось, чтобы мы выстроили действительно независимую страну. Воссоздали то, что было разрушено, и создавали новое», – добавляет Юлия.

***

Иллюстрация тех самых сдвигов, изменений в нашей стране, которые прибавляют сил и веру в будущее – село Подольское в Золотоношском районе Черкасской области. Здесь живет 758 человек, а управляет селом – 24-летний Артем Кухаренко.

Окончив школу, парень пошел учиться в Черкасский университет. Однако, вместо того, чтобы пробовать закрепиться в городе (как делает большинство выпускников из сельских школ), принял участие в выборах сельского головы и… победил. За Артема тогда проголосовало 80% односельчан. «Я хотел, чтобы в родном селе стало жить лучше. Знакомые меня поддерживали, советовали баллотироваться, говорили, что все у меня получится. Это развеяло все последние сомнения», - рассказывает он.

В прошлом году молодой человек участвовал в талант-шоу «Х-фактор» (Артем поет еще с детского сада). И хотя дальше отборочного тура ему пройти не удалось – парень рад, что попробовал: «У меня была мечта – выйти на сцену, и я ее выполнил». Возможно, в будущем молодой сельский председатель еще попытает счастья в других вокальных телепроектах.

В ноябре этого года исполняется два года, как Артем Кухаренко работает в должности сельского председателя. За это время в Подольском везде провели уличное освещение, подлатали дорогу, отремонтировали и укомплектовали клуб и школу. «Я всегда хотел стать человеком, который может помогать людям. Такой себе «универсальный солдат»», – говорит молодой сельский глава.

Артем позитивно отзывается о людях, с которыми работает. По его словам, с какими-то серьезными проблемами (в частности, из-за его юного возраста) сталкиваться не приходилось. Наоборот, все его поддерживают, идут навстречу. «Конечно, не все гладко. Но мы на правильном пути, вот я наберусь опыта и результаты будут еще лучше», – говорит Кухаренко.

У Артема есть четкое представление о том, в какой стране он сам хотел бы жить и о каком будущем для Украины мечтает: «это страна с нормальным уровнем социального обеспечения, образования и медицины, в которой человек может заниматься тем, чем хочет, а не просто работать ради денег. Страна, в которой ценятся морально-этические нормы, пользуются альтернативной энергией, производят все, необходимое для жизни, и человек имеет реальную свободу выбора. Это – сильная Украина, без промывания мозгов, страна, которая отстаивает собственные интересы», – резюмирует самый молодой в стране сельский председатель.

***

Пока Артем Кухаренко в свои 24 осваивает работу исполнительной власти на местах, Илья Кабачинский в свои 24 года стал главным редактором крупнейшего информационного ресурса Украины об интернет-предпринимательстве и IT – AIN.UA. Еще во время учебы в Киево-Могилянской академии, в 21 год, парень стал внештатным корреспондентом Forbes Украина. Менее чем через год – постоянным автором печатного журнала. «Мои материалы были обложечными в Forbes Украина и Forbes Woman Украина, я – один из самых активных авторов онлайн-издания Forbes», - рассказывал он.

В декабре 2016 Илью пригласили стать главным редактором AIN.UA, и с января 2017 года он официально занял эту должность. «Качественная работа дает свой результат – уровень материалов и отзыв людей на рынке помогли заполучить нынешнюю должность. Планы на будущее – дальнейшее развитие площадки, согласно всем мировым медиа-трендам, а также работа в новых направлениях», - рассказывает он.

***

Еще один молодой успешный руководитель – основатель компании Eurotrips Владимир Оляницкий (24 года). Небольшая команда Владимира уже четыре года занимается тем, что организовывает небанальные путешествия с незабываемыми экскурсиями. «Мы насыщаем пребывание наших туристов теми развлечениями, которыми живет местная молодежь: модные заведения, культовые клубы, панорамные площадки, велосипедные прогулки… Наши представители в городах прибытия — наши друзья, живущие в Европе, и они всегда рады разделить отдых с хорошей компанией и показать изнутри родные города. Уж они-то все места знают получше любых гидов», - рассказывал он в одном из интервью.

***

Создать успешный бизнес в свои двадцать сумели и три других украинца - Андрей Бондаренко, Никита Горских, Константин Турчак. Несмотря на юный возраст, у них в портфолио уже есть первый собственный успешный проект Hirehunt (платформа для поиска рекрутеров), прохождение программы в ABC Accelerator в Словении и Штатах и работа в Кремниевой долине. Сейчас ребята работают над проектом Move on Miles (совместный проект ABC Accelerator и Hirehunt). Он состоит из трех частей – образовательного, где разработчики смогут подтянуть свои технические знания, профессионального – сервиса помощи в переезде для разработчиков, которые хотели бы работать на одну из топовых мировых IT-компаний, а также хаба в Украине, где разработчики смогут удаленно работать на одну из таких компаний, не выезжая за пределы своей страны.

«У нас есть мечта – через десятилетие быть как Польша 10 лет назад. Когда мы захотим быть не следующей Польшей, Америкой, а успешной Украиной, тогда будет та страна, о которой все мечтают», - отметил в одном из интервью Константин Турчак.

***

Завоевывают «зрительские симпатии» за пределами Украины и участники Space Apps Challenge, создавшие проект Mars Hopper. Проект предлагает альтернативную технологию перемещения по поверхности Марса. Ребята разработали аналог джетпака и модель ракетоплана, который использует в качестве топлива углекислый газ. Самой младшей участнице украинской команды Софии Буткалюк – 12 лет. Остальные участники – Александр Буткалюк, Вячеслав Осауленко, Андрей Музыченко, Илья Рубинский, Павел Правдюков, Николай Денисенко, конечно, постарше, но все – родились в уже независимой Украине.

***

Юные изобретатели в Украине – не в диковинку. Через несколько дней один из таких – Николай Свереда – пойдет в 11 класс. Робототехникой парень увлекается с детства. Первое свое изобретение, которым особенно гордится, сделал в кружке радиоэлектроники. Это была «перчатка-фонарик», на каждом пальце которой был закреплен световой диод. «Я с детства хотел иметь подобную штуку, но купить такое нигде нельзя», – вспоминает Николай. На тот момент мальчику было примерно 11 лет.

Время бежало – изобретения Коли становились лучше. В прошлом году с разработкой «Робот-пылесос на ARDUINO» парень завоевал I место на Всеукраинской выставке-конкурсе молодежных инновационных проектов «Будущее Украины». А в этом году представлял Украину на выставке «Expo-Sciences International» в городе Форталеза в Бразилии с беспилотным летательным аппаратом для проведения тепловой диагностики.

История создания Колиного беспилотника берет свое начало с научной работы. Парень посещает секцию «робототехники и приборостроения» Волынской областной Малой академии наук. Чтобы защищать там научную работу, нужно было представить какой-то научный проект. Поскольку Коля давно мечтал о собственном дроне, решил сделать что-то на основе летального аппарата.

«В то время уже холодало, я узнал, что собираются вводить закон об обязательном термоаудите зданий (исследование, с помощью которого анализируются потери тепла конкретным зданием в зимний период, - УНИАН). Когда стал разбираться в том, как проводится этот аудит, понял, что это довольно сложно, тем более, на высоких зданиях. Пришла идея сделать так, чтобы дрон летал и сам снимал», – рассказал он о своей задумке.

Детали для аппарата заказывал по отдельности (в Украине), потом все соединял. Рама, которую использовал, была разработана специально для проведения определенного обследования. Уже готовое изобретение привлекло внимание – МАН отправила парня на выставку изобретений в Киев. Выступление Николая в столице всем понравилось, и через некоторое время он получил письмо-приглашение на выставку в Бразилию. «Я очень хотел туда попасть, это было удивительно интересно – принять участие в международном мероприятии», – подчеркивает школьник.

Для юного изобретателя это был первый опыт конкурса подобного уровня. Родители полностью поддерживают увлечение сына, поэтому очень обрадовались его успеху.

После школы парень хотел бы поступить в Киевский политехнический институт, на инженерный факультет. В перспективе мечтает разрабатывать новые технологии – стремится изобретать, а не совершенствовать то, что есть. «К сожалению, у нас неблагоприятные условия для развития таких направлений инженерии или приборостроения. Мало денег вкладывают, недоступно много ресурсов, поэтому люди уезжают», - рассуждает он.

***

Двадцатилетний Юрий Литвин, ныне – студент КПИ, тоже работает над автономным роботом, не требующим радиоуправления. Еще в 2014 году, будучи школьником, он создал робота, способного самостоятельно передвигаться в закрытом помещении без заданных маршрутов и управления. «Сконструированного мною робота можно использовать для обследования помещений, где существует риск вредного воздействия на человека, а также для слежения или охраны», - рассказывал тогда парень.

Кроме того, на международной научной конференции «Научный парк и инновационная инфраструктура университета как основа развития образования и науки» он продемонстрировал еще две модификации своих изобретений – Electric Eye v 1.0 – робот для удаленного наблюдения за происходящим в закрытом помещении и Electric Eye v 2.0 – беспилотник, позволяющий проводить видеонаблюдение с воздуха за большими территориями.

***

Еще один молодой украинский изобретатель Иван Селезнев свои увлечения развивал в… отцовском гараже. Папа мальчика всячески поддерживал и помогал, вместе они и конструировали разные приборы.

В 10-м классе Иван пошел в Малую академию наук, в секцию «электроники и приборостроения», где научный руководитель посоветовал юному изобретателю подготовить на конкурс научных проектов что-то для людей с особыми потребностями. Так, появился электронный поводырь для слабовидящих и незрячих – изобретение, с которым Иван Селезнев в 2013 году представлял Украину на Всемирном конкурсе научно-технического творчества в США, и занял третье место. Тогда все украинские СМИ писали, что изобретение школьника из Николаева произвело настоящий фурор, и называли Селезнева вундеркиндом. Но, к слову, сам парень не считает, что сделал что-то действительно особенное.

Окончив школу, Иван поступил в Киевский политехнический институт (кафедра физической и биомедицинской электроники). Вот уже четыре года студент занимается проектом для обучения детей «Детские научные студии». Также работает в компании, которая занимается производством 3Д-принтеров, а этим летом поступил на учебу в магистратуру.

В прошлом году вместе со своей командой в лаборатории Майкрософт Селезнев занялся разработкой комплексного решения для незрячих на основе датчиков Bluetooth Low Enegry. Суть проекта: помочь незрячим людям ориентироваться в элементарных, но важных вещах – где вход/выход в супермаркете, прилавок, стенд. «Мы делаем специальные Bluetooth-маячки, которые должны быть развешаны на городских объектах инфраструктуры (остановках транспорта, супермаркетах), как внутри, так и снаружи помещений. В свою очередь, у человека незрячего есть мобильное приложение, которое контролирует эти маячки, озвучивает и проговаривает все так, что незрячий человек может проходить какой-то маршрут. Конечно, для этого маячков должно быть очень много», – объясняет Иван.

По его словам, у него уже есть предзаказы на такие маячки из семи городов Украины, включая Киев.

«Мне всегда хотелось сделать что-то, чем люди могли бы реально пользоваться. Кроме того, мне не просто интересно это делать. В нормальном обществе здоровые его члены должны помогать людям с особыми потребностями», - убежден он.

Молодой человек считает, в Украине достаточно возможностей для развития. Кроме того, работа во многих областях, на самом деле, доступнее, чем в Европе или США. Так что сам Селезнев в ближайшие годы уезжать из страны не планирует: «Говорят, что самое темное время – перед рассветом. Конечно, я не уверен, что мы перешагнули это самое темное время. Но тенденции в стране мне нравятся. И думаю, в ближайшие 1,5-2 года будет понятно, к чему все движется».

***

Помощь незрячим людям лежит и в основе двух проектов изобретателя Бориса Чубина. Еще в 15 лет (в 2014 году) он создал прибор iHelp для незрячих и слабовидящих, который помогает беспрепятственно перемещаться людям с особыми потребностями по городу. Еще одна разработка – социальная сеть, в которой незрячие и слабовитящие могли бы свободно общаться.

Тогда же, в 2014-м, Борис получил грант на обучение в одной из престижных гимназий Германии. Но уезжать из Украины парень отказался. Как тогда объяснял – остался в стране, чтобы своими разработками помогать украинской армии. «Я подумал, что это мой долг - помочь стране в этой сложной ситуации. Если бы я поехал, то это было бы предательством», - заявил он три года назад.

И, действительно, сейчас юный изобретатель работает над устройством, которое должно отслеживать геолокацию и жизненно важные показатели каждого военнослужащего на поле боя. Другое амбициозное желание парня – придумать прибор, способный уменьшить человеческие потери во время наступлений.

***

Еще один молодой изобретатель, который занимается проектом, облегчающим жизнь людей с особыми потребностями и людей, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом – 23-летний Антон Головаченко. Его изобретение – экзоскелет UniExo, в принципе, нельзя назвать абсолютной инновацией, так как подобные разработки не являются для мира каким-то новшеством. Однако проект Антона имеет одно неоспоримое преимущество перед конкурентами – цену.

Дело в том, что в мировой индустрии экзоскелетов уже есть лидер – бионический костюм ReWalk, благодаря которому люди с серьезными травмами спины снова начинают ходить. Но стоит такой костюм около 70 тысяч долларов, что отнюдь не делает его доступным для большого количества людей. В то же время Антон Головаченко использует для своего проекта модульную систему, которую можно по-разному применять в зависимости от сложности травм опорно-двигательного аппарата. И стоимость производства одной части экзоскелета колеблется до 15 тысяч долларов. Более того, используя 3Д принтер, можно добиться и большего снижения стоимости производства.

В 2015 году UniExo победил в конкурсе European Youth Award в категории «Healthy Life», после этого получил более десятка украинских и мировых наград, а на последнем конкурсе Silicon Valley Robotics ему удалось пробиться в число проектов, которые были представлены в программе стартапов в Кремниевой долине летом 2017 года.

***

Не менее заметны в мире и молодые украинские спортсмены. В число спортсменов-дарований Украины входят как ряд уже опытных, добившихся серьезных успехов и мирового признания атлетов, так и те, кто лишь в начале своей карьеры, но уже «штампуют» рекорды для своих возрастных категорий.

Гимнаст Олег Верянев (родился 29 сентября 1993 года) в неполные 23 выиграл золотую медаль чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Также он является чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и двукратным победителем первых в истории Европейских игр Баку-2015. На сегодняшний день это самый титулованный представитель спорта среди украинцев, родившихся после 24 августа 1991 года. Верняев – уроженец Донцека, сейчас живет в Киеве, где, после успеха в Рио-2016, получил квартиру. При этом, в отличие от многих своих коллег, погнавшихся за длинным долларом по всему миру – от Европы и США до России и Азербайджана – продолжает выступать за Украину. Существующий в спортивном мире термин «карантин» предусматривает, что после окончания очередной Олимпиады, спортсмен, поменявший гражданство в начале нового цикла, может выступать на следующих Играх уже за другую страну. Верняев – и во время Игр в Рио, и по прилету в Киев – неоднократно подчеркивал свою проукраинскую позицию. При этом не лукавил, говоря о сохранившихся добрых отношениях с бывшими партнерами по национальной сборной Олегом Степко (Азербайджан) и Николаем Куксенковым (Россия). А затем подтвердил слова делом, продолжив выступать под флагом Украины на последующих турнирах, уже в новом олимпийском цикле к Токио-2020.

Говоря о своей преданности родной стране, Верняев отмечает: «Украина – мой дом. Что бы ни было, останусь в Украине. Мне здесь хорошо. У меня было много разных предложений, но я не могу вот так вот все бросить и уехать. Я не представляю себя в другой стране, в обществе людей, говорящих на чужом языке. Мой менталитет не позволяет мне уехать отсюда».

***

А вот представительница другого вида гимнастики – художественной – 24-летняя Анна Ризатдинова в Рио-2016 стала жертвой судейского произвола. Судейские скандалы в этом крайне субъективном виде спорта уже набили оскомину. Тем не менее, и в Рио, как и ранее на других крупных турнирах, первые места странным образом достались представительницам России. Крымчанка, которая ныне также живет в Киеве, в Рио завоевала бронзу. В карьере Ризатдиновой было и золото чемпионата мира – в 2013-м году турнир проходил в Киеве, и Анна была лучшей в упражнении с обручем. Кроме того, она – многократный призер чемпионатов мира и Европы.

***

Весомых достижений в последние годы добилась Элина Свитолина (родилась 12 сентября 1994 года). Если в Рио-2016 ее ждал только локальный успех (победа в 1/8 финала над лучшей теннисисткой мира на тот момент – американкой Сереной Уильямс), то в дальнейшем ее регулярные достижения стали весьма привычными для теннисного мира. В этом виде спорта нет классических чемпионатов мира или Европы, зато есть турниры разных категорий, включая суперпрестижную «Большого шлема». Ни один из четырех «шлемов» украинке пока не покорился, зато в менее престижных, но ничуть не менее крупных и значимых соревнованиях Свитолина побеждает исправно.

Последняя такая победа была добыта 13 августа в Торонто, в рамках Открытого чемпионата Канады. Следствием этой победы стало то, что с понедельника, 20 августа, Свитолина входит в четверку сильнейших игроков мира. Всего, на данный момент, Свитолина — победительница 11 турниров WTA (из них девять в одиночном разряде), победительница юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2010); финалистка юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2012); финалистка юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2010); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В этом году Свитолина выиграла 5 довольно значимых турниров, следствием чего стал «взлет» в мировом рейтинге.

***

В ряд элитарных спортсменов страны, родившихся после провозглашения независимости Украины, стоит внести и шахматистку Марию Музычук, которой через несколько недель исполнится 25 лет. В 2015-м Мария стала 15-й в истории шахмат и второй (после Анны Ушениной) среди украинских шахматисток Чемпионкой мира. В том же году она была провозглашена лучшей шахматисткой мира. А в рейтинге журнала «Фокус» заняла 100-е место среди 100 самых влиятельных женщин Украины. В командных турнирах, в составе сборной Украины, Музычук выиграла чемпионат мира-2013 и чемпионат Европы-2013. Также сборная Украины с Марией в составе выигрывала «бронзу» шахматных Олимпиад 2012, 2014 и 2016 годов.

***

Привлекают внимание и отдельные достижения одаренных детей. Харьковчанин Тихон Черняев в 2015-м году в 5-летнем возрасте установил мировой рекорд, выполнив норматив 1-го взрослого разряда по шахматам.

***

Боксер из Одессы Рамиль Гаджиев, которому нет и двадцати, - чемпион мира по боксу среди юниоров в весовой категории до 70 кг и чемпион II Юношеских Олимпийских игр в весовой категории до 75 кг. Один из многих чемпионов юношеских боксерских соревнований выделяется тем, что американская промоутерская компания Fight Promotions подписала с ним контракт в столь раннем возрасте. Директор Fight Promotions Алекс Ханас назвал спортсмена потрясающим боксером, который в более чем 260 поединках на любительском ринге проиграл всего 4 раза, и «все эти поражения были весьма сомнительными». «Мы ожидаем, что он станет чемпионом мира в нескольких весовых категориях. Мы считает, что он намного лучше, чем его соотечественник Василий Ломаченко», - заявил Ханас.

Президент Fight Promotions Макс Альперович, в свою очередь, отметил, что одессит напоминает ему Роя Джонса.

***

Есть у нас успехи и в мало популярных видах спорта, не имеющих олимпийского статуса или большого зрительского интереса. Так, 24-летний Олег Жох является действующим чемпионом мира по армрестлингу на левую руку в весовой категории до 70 кг. Всего же, Жох - 6-кратный чемпион мира. Также он является 3-кратным чемпионом Европы и бронзовым призером континентального первенства в разных весовых категориях.

***

Его одногодка, студентка из Харькова Слава Шульц сразила Европу не спортивными достижениями, а своими рисунками. В прошлом году ее дипломная работа – книга «Ташенька и кактус» - была признана одной из самых красивых в мире. В коллекцию самых красивых изданий года книгу включили по настоянию экспертов самой крупной и старейшей в мире книжной ярмарки в немецком Франкфурте. Кроме того, книгу изъявили желание издать на нескольких языках, в частности, на грузинском и польском.

***

А вот певицы Христина Соловий и Мария Яремчук (обеим по 24 года) пока завоевали только сердца соотечественников и жителей ближнего зарубежья. Старт карьере обеих дал телепроект «Голос страны». Два года назад Христина Соловий презентовала свой дебютный альбом «Живая вода» - украинские народные песни в обработке кумира молодой певицы Святослава Вакарчука. А клипы ее песен набирают в YouTube миллионы просмотров.

Несмотря на то, что Мария Яремчук – дочь известного певца Назария Яремчука и окружающие долго считали, что девочка просто будет спекулировать именем отца и почивать на папиных лаврах, признания она добилась своим трудом сама. «Я никогда не претендовала на папину славу. Он – легенда, а я хочу пройти своим путем», – подчеркивает молодая певица.

Пять лет назад Мария стала финалисткой телепроекта «Голос страны». Это и стало началом ее собственного музыкального пути. Дальше была «Новая волна-2012», отбор на «Евровидение-2013» и «Евровидение-2014», параллельно, съемки клипов на авторские композиции девушки…

Сегодня Мария Яремчук уже не боится чужой критики, единственный критик для нее – она ​​сама. Также певица убеждена, что идет правильным путем, уже избавившись от ярлыка только «дочки Назария Яремчука».

Участвовать в музыкальных конкурсах Мария Яремчук уже не стремится. По ее словам, никакое гран-при нельзя сравнить с ощущением, когда твои песни реально играют на радио или звучат из окон зданий и автомобилей. Артистка много работает, записывает песни, снимает клипы, имеет очень плотный график. Мария отмечает, что регулярно получает рабочие предложения из-за рубежа, но о покорении международной сцены пока не говорит: «Главное, делать все, что от тебя зависит, отдаваться любимому делу полностью, а судьба сама приведет тебя туда, куда надо». И добавляет: «Если посмотреть на нашу молодежь, талантливую, передовую, которая даже при самых трудных условиях тянется вперед, учится, делает открытия, то сомнений нет, что у Украины – крутое будущее».

И можете быть уверены: это будущее – в надежных руках.

УНИАН