Морские курорты-2017: четвертое лето без Крыма
Спустя три года после российской оккупации Крыма украинские туристы продолжают тщательнее осваивать другие «морские» области Украины. УНИАН изучил, что изменилось на морских курортах за несколько лет, кроме цен, – улучшилось ли качество обслуживания и инфраструктура.
Туризм в мире давно стал одним из ведущих секторов экономики, на долю которого приходится около 10% глобального ВВП. Но Украина в этом вопросе почему-то пасет задних. И проблема – не только в аннексированном Россией Крыме.
Курорты Запорожской области: дорого и грязно
Рекордсменом по количеству туристов, которых планировали принять в 2017 году, можно считать Запорожскую область. Для отдыхающих (ожидалось, что их будет за весь сезон около 5,5 млн человек) строили новые базы отдыха, открывали рестораны и выдумывали новые развлечения. Вот, правда, стоимость отдыха на побережье Азовского моря оказалась дороже, чем в Турции, а об элементарном сервисе в некоторых прибрежных зонах даже не слышали.
Одним из главных курортных городов области остается Бердянск. Жители города и местные власти называют его жемчужиной Азова и неимоверно гордятся тем, что с конца мая к ним беспрерывным потоком едут отдыхающие не только со всех уголков Украины, но и из стран-соседей.
До начала военных действий на Донбассе и аннексии Крыма, основную массу отдыхающих в Бердянске составляли жители России. С началом курортного сезона сюда даже пускали дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. А с началом «миграции» россиян, в несколько раз взлетали и цены – местные отдыхающие вынуждены были платить наравне с приезжими гостями.
После 2014 года Бердянск для россиян практически закрыт. Хотя, как говорят сами бердянцы, москвичи приезжали на отдых в украинский курортный город и в этом году. В основном же, сейчас курорт принимает украинцев – очень много гостей приезжали из западных регионов страны. Впрочем, в этом году не брезговали «хунтовским» морем и жители оккупированных территорий из Донецкой и Луганской областей. По словам бердянских чиновников, таких отдыхающих было примерно 20% от общего количества туристов.
Как рассказали УНИАН в мэрии Бердянска, в прошлом году город принял полтора миллиона туристов (официальные данные), в этом году ожидалось около 2 млн отдыхающих. И хотя точную цифру чиновники не озвучивают (предполагают, что еще весь сентябрь пляжи Бердянска будут принимать гостей), уже смело говорят о том, что в этом сезоне количество туристов было рекордным.
В Бердянске официально работает 91 санаторно-курортный объект, среди которых 75 баз отдыха, 10 оздоровительных лагерей, 6 санаториев. Мини-отелей и частных коттеджей, готовых принять отдыхающих – просто не счесть. Впрочем, как и частных домовладений, в которых можно отдохнуть за символическую цену (по мерам Бердянска). К примеру, в деревянном домике, рассчитанном на 4 человека, в этом году можно было снять койко-место за 50-70 грн в сутки. Сервис – минимальный: кровать с матрацем, телевизор и вентилятор в комнате, холодильник – один на несколько комнат, удобства – во дворе. В принципе, цены сохранились на уровне прошлого года.
Отдыхающим, которые ценят комфорт, за проживание в Бердянске пришлось заплатить на несколько порядков выше: двухместных стандарт на базе отдыха среднего уровня стоит от 300 грн в сутки с человека. В помещении – телевизор, кондиционер и санузел.
Ну, а для VIP-гостей, бердянские предприниматели приготовили апартаменты, стоимость которых доходила до 5 тысяч грн в сутки. Такие базы отдыха и мини-отели находятся, в основном, на дальней косе. В прошлом году самые дорогие номера здесь стоили около 3-3,5 тыс грн. По словам директора департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации Владислава Мороко, в этом году наполняемость подобных объектов туристами составил почти 100%.
Если говорить о развлечениях, то они в Бердянске не из дешевых. К примеру, билет в аквапарк стоит 600 грн, в зоопарк – 250 грн.
Приморский поселок Кирилловка – второй по популярности курорт в Запорожской области и имеет статус молодежного. Здесь предпочитают отдыхать шумными компаниями или же молодые семьи с детьми. Как и в Бердянске, в этом году Кирилловка приняла рекордное количество отдыхающих – более миллиона. Наряду с украинцами, которые едут сюда со всех уголков страны, в этом году на пляжах Кирилловки нежились немало белорусов – в прошлом году такого потока туристов из соседнего государства не было. По данным Запорожской облгосадминистрации, в этом году загруженность Кирилловки туристами превысила 120%.
Цены на жилье здесь практически такие же, как и в Бердянске. 70-90 грн с человека за место в домике без удобств и до 3,5 тыс грн в сутки за самые дорогие номера в гостиницах и базах отдыха.
Примечательно, что стоимость входа в местный аквапарк, который считается самым большим в Украине, варьируется от 380 до 450 грн (в зависимости от времени посещения) – при том, что в предыдущие годы кирилловский аквапарк был дороже, чем бердянский.
Одной из наибольших проблем курортной Кирилловки является отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, которых в этом поселке никогда не было. Те, кто отдыхал на данном курорте, надолго запомнят специфический запах моря. А все потому, что некоторые базы отдыха сбрасывают отходы прямо в воду, поскольку девать их попросту некуда.
Десятилетиями власть поднимает вопрос о необходимости строительства водопровода. Однако, как обычно, на эти цели не находят денег. Еще в конце прошлого года председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль говорил о том, что в этом году необходимо приступить к строительству очистных сооружений (планировалось, что это займет не менее 3 лет). Однако все, чем смогла помочь областная власть курортному поселку – выделить 1 млн грн на разработку технико-экономического обоснования проекта. На подготовку и реализацию нужно еще около 10 млн, которых в областном бюджете еще не нашли. Поэтому курорт пока остается без воды, зато – с ароматом.
Одесский регион ждет иностранцев
Второе место по количеству туристов в 2017 году (по предварительным данным) занимает Одесская область. В мае-июне здесь наблюдалось меньше отдыхающих, чем за аналогичный период 2016-го, но это было связано, по данным туроператоров, с погодой. В целом, предполагается, что, в общей сложности, в текущем сезоне одесский регион посетит рекордное число туристов – 4,8 млн человек. Нынешним летом был аншлаг на пляжах не только Одессы, Черноморска, Грибовки и курортного поселка Затока, но и в городе-спутнике Южном, который еще совсем недавно популярностью вовсе не пользовался.
По данным экспертов, внутренний туризм в регионе, по сравнению с прошлым годом, вырос примерно на 20%. В целях привлечения гостей из Украины и других стран здесь делают ставку на увеличение количества фестивалей и других культурных мероприятий. По словам председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, местная власть заинтересована в притоке не только «пляжных» туристов, а и в том, чтобы люди приезжали в регион на лечение, занятия спортом, а также на фестивали. «Мы разрабатываем программы, чтобы это был не только пляжный туризм. Это и рекреация, и лечение, сельский туризм, проведение фестивалей», - отметил Степанов.
К примеру, в Березовке на территории горнолыжного курорта Action city уже второй раз состоялся патриотический этнофестиваль «Тилигул Козак Фест», посвященный казацкой истории и традициям. В прошлом году здесь восстановили старинный колодец и установили каменную глыбу - памятный знак в честь гетмана Петра Калнышевского. А в 2017-м работала ярмарка-презентация работ местных мастеров, желающие могли покататься на лошадях и попробовать настоящий казацкий кулеш. Новые туристические маршруты планируют создать на морском побережье возле села Сычавка. Сейчас это одна из самых перспективных зон отдыха в Лиманском районе.
Что касается недостатков, то главный из них – отсутствие хороших дорог. В частности, по мнению депутата Одесского областного совета Трифона Антова, курортный сезон для некоторых районов области стал провальным. По его словам, только в Татарбунарский район, где расположены крупные курорты, по вышеназванной причине «не доехало» около 70% отдыхающих.
Почти половина туристов от ожидаемого в этом году количества отдыхающих в Одесской области – более 2 млн человек – это непосредственно гости Одессы. По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, туристический сезон еще в разгаре и окончательные итоги подводить рано.
На данный момент в Одессе возможно размещение туристов в номерном фонде – почти 240 отелей и других мест временного проживания с общим объемом свыше 14,5 тыс койко-мест. И все – под завязку.
Основное количество отдыхающих – внутренние туристы (жители других регионов Украины), но есть гости из Беларуси и России.
По словам Марковой, нынешним летом в Южной Пальмире стало больше туристов из дальнего зарубежья. А в июле в Одессе прошел ознакомительный тур для эстонских туроператоров: знакомство с достопримечательностями и туристическим сервисом.
«Нас радует, что появились контракты и в городе все больше слышна иностранная речь. Наша задача - вернуть сюда европейского туриста и этот сегмент становится все больше. Что особенно радует – это не только индивидуалы, которые приезжали в прошлом году, а и сформированные группы, в том числе, азиатские. В частности, из Китая», - рассказывает директор департамента.
«Главная наша задача – представить Одессу как город круглогодичного посещения. Для информирования туристов создаются филиалы информационно-туристического центра: в международном аэропорту Одесса, на железнодорожном вокзале, в здании морвокзала», - подчеркнула Маркова.
Она отметила, что появление иностранных туристов связно с постоянной рекламой Одессы, проведению промокампании, участия Южной Пальмиры в международных туристических выставках. К примеру, в нынешнем году Одесса, после подписания соответствующего меморандума, стала единственным украинским городом-миллионником – участником Национальной сети интеркультурных городов Украины (ICC-UA), которая действует в рамках международной Программы интеркультурных городов Совета Европы (ICC). Это позволяет городу расширить круг международных связей, пользоваться ресурсами, экспертной поддержкой, советами и ноу-хау европейской и национальной (в Италии, Испании, Норвегии, Португалии и Украине) сетей.
По мнению Марковой, привлечению и изменению туристического сегмента способствует большое количество культурологических проектов, которые показывают, что в город стоит приезжать – здесь интересно и есть, чем заняться. Например, впервые в 2017 году в Одессе состоялся бабелевский флешмоб, двухдневный фестиваль-ярмарка «В поисках Made in Ukraine», грандиозный фестиваль фейерверков…
Вместе с тем, многие горожане и гости города оптимизма местных властей не разделяют. Местные жители и гости жалуются, в основном, навязываемыми услугами вроде обязательной аренды шезлонгов на конкретных самых популярных пляжах. По существу, отдыхающих принуждают заплатить, в среднем, 100-150 грн за лежак, выдавливая на малочисленные узкие участки, пока еще не освоенные предпринимателями. Недовольным охранники настоятельно рекомендуют покинуть территорию – выяснение отношений на так называемых частных пляжах, зачастую, сопровождается ненормативной лексикой. Нарекания вызывает и грязный песок, в который иные курортники зарывают окурки и остатки еды, а его очистка, как таковая, не ведется.
Херсонщина работает над программой развития туризма
«Бронзу» по количеству туристов, посетивших регион, можно считать Херсонскую область. По словам замначальника департамента инвестиционной, туристическо-курортной деятельности и промышленной политики Херсонской облгосадминистрации Татьяны Тарановой, по предварительным оценкам, в период летних отпусков область, как и в 2016-м, посетили около 3,5 млн отдыхающих.
Но прошедшее курортное лето все же имело свои особенности. Как и в прошлые годы, значительная часть отдыхающих приехала на курорты Херсонщины, прежде всего, из-за низких цен (в этом году в частном секторе они стартовали от 50-100 грн в сутки с человека с самыми скромными условиями). Но, при этом, с каждым годом растет количество туристов, готовых платить за качественный сервис (от 1500 грн и более с человека в апартаментах VIP-класса). На популярных курортах Арабатская Стрелка, Геническ, Скадовск, Железный Порт, Лазурное и других уже к началу июня были выкуплены практически все VIP-номера (люксы, апартаменты). Не отставали и другие ценовые категории: в пансионатах к началу сезона были забронированы до 90% мест, а в детских лагерях все путевки выкупили задолго до начала каникул, хотя цены на отдых в 2017 повысились, в среднем, на 15-20%.
В популярных курортных городах и поселках Херсонщины туристический успех прошлого года стимулировал строительство новых частных гостиниц и пансионатов с высоким уровнем сервиса. Так, по данным обладминистрации, за год появились 325 новых заведений отдыха и индивидуального размещения с ресторанным питанием, бассейнами, детскими площадками. В частности, построена база отдыха ООО «Турист-Азов» (Генический район, инвестиции 7,0 млн грн), введен в эксплуатацию аквапарк «Оазис» в с. Геническая Горка (стоимость проекта около 25 млн грн). Реализуется строительство отельно-апартаментного туристического комплекса «Морские ворота» в Скадовске, идет строительство оздоровительного комплекса ООО «Арабат-груп» в селе Геническая Горка…
Глядя на это, владельцы старых баз отдыха стали проводить капитальные ремонты с учетом современных требований к комфорту. Всего в сезон летних отпусков 2017 года в Херсонской области работал тысяча мини-отелей и пансионатов, а также 300 заведений отдыха и оздоровления. И это – не считая съемного жилья в частном секторе.
Прошлогодний значительный рост потока отдыхающих на курорты Черного и Азовского морей в регионе заставил местную власть и бизнес усилить работу по созданию необходимых условий, чтобы подтвердить статус одного из самых востребованных мест для посещения в Украине (в сравнении с 2015 годом в 2016 году показатель внутреннего туризма увеличился на 25%, иностранного туризма – на 15%). На отдых сюда едут из Турции, Израиля, Германии, США, Италии, Испании, Швеции, Великобритании, Китая, Франции. Немного меньше стало россиян, но больше – гостей из Беларуси.
Приоритетами стали развитие и застройка прибрежной зоны, а также развитие бальнеологии, так как в регионе имеется значительное количество термальных, минеральных и грязевых источников с уникальными лечебными свойствами.
Что касается проблемных моментов, то, главным образом, это транспортное сообщение. В курортный сезон сложно купить железнодорожные и авиабилеты, хотя «Укрзализныця» значительно увеличивает количество поездов из всех областей Украины не только до Херсона, но также до Геническа и Лазурного. Что касается авиасообщения, то реконструкция и модернизация международного аэропорта «Херсон» до приемлемого уровня функционирования – пока только в перспективах.
Имеются в достаточном количестве автобусы местного сообщения, но путешествовать на них не слишком-то комфортно – из-за ужасного состояния автодорог. Трассы ремонтируют, но, из-за нехватки средств, «черепашьими» темпами.
Впрочем, есть и хорошие новости. Перед началом лета начались регулярные речные пассажирские перевозки на скоростных судах «Нибулон экспресс» (модернизированные речные «ракеты») по маршруту Новая Каховка – Херсон – Голая Пристань – Кинбурнская коса. Это привлекло туристов на Кинбурнскую косу, которую представители власти называют «херсонскими Мальдивами». Правда, здесь тоже не обошлось без ложки дегтя: экологи утверждают, что инфраструктура национального парка на косе не готова к массовым заездам отдыхающих, и это вредит природе, в том числе, краснокнижным представителям флоры и фауны. А задача сохранности национальных парков тоже является частью местной программы развития туризма…
На сегодняшний день курортные «отельеро» Херсонщины тревожатся, что оптимистические прогнозы об увеличении турпотока в области могут не оправдаться, поскольку с этого года больше украинцев стали снова ездить в Крым, да и Турция начала принимать по украинским внутренним паспортам.
Вместе с тем, проявившаяся внешняя конкуренция заставила шевелиться, анализировать ситуацию и действовать именно тех представителей мелкого местного бизнеса, которые не только живут и работают на курортах Херсонщины, а, заодно, создают не очень благоприятную «окружающую среду». Ту самую, которая напрягает отдыхающих как эконом-класса, так и «люксовых»: горы мусора на улицах и пляжах, несанкционированные поборы за проход, проезд или парковку, антисанитарная торговля продовольствием на пляжах, грубость персонала, низкий уровень услуг… Любопытно, что сейчас местные предприниматели всерьез принялись обсуждать в соцсетях не только необоснованные требования и завышенные ожидания отдыхающих, но и собственную скупость, ограниченный кругозор и общий низкий культурный уровень.
Пожалуй, такие процессы осознания собственного несовершенства и в «верхах», и в «низах» очень полезны для дела – ведь тогда можно трезво видеть проблемы и вместе вести туристическую отрасль к процветанию. А в Херсонской области, по мнению многих компетентных специалистов, есть все ресурсы, чтобы стать курортной жемчужиной Украины.
Николаевщина – не только море
Власти Николаевской области тоже отмечают увеличение количества туристов в этом году, однако точных цифр пока не озвучивают. Начальник управления по вопросам молодежи и туризма Николаевской облгосадминистрации Александр Максименко утверждает, что более-менее точные цифры можно будет увидеть лишь следующей весной. Впрочем, учитывая, что в 2016 году область посетили 1,5 млн туристов, 90% из которых – украинцы, эта цифра в 2017 году вряд ли будет меньшей. Среди иностранных туристов, посетивших Николаевскую область, как и в прошлом году, лидеры – белорусы и молдаване.
«Россиян по сравнению с периодом до 2014 года, стало гораздо меньше. Если раньше на территории Николаевской области были базы отдыха, ориентированные на российских туристов, они приезжали целыми группами, то сейчас это единичные частные случаи», - рассказывает Максименко.
Традиционно туристов привлекает Черноморское побережье – Коблево, Рыбаковка, Черноморская коса, Очаков и Кинбурнская коса. Здесь можно «бюджетно» провести отпуск (от 80-100 грн за койку в номере без удобств), проживание в стандартном номере, в среднем, обойдется в 300-1000 грн, имеются также и апартаменты VIP класса.
На сегодня Коблево остается в статусе «зоны отдыха», но Александр Максименко отмечает, что уже в этом году Коблево может получить статус курорта местного значения. «Я считаю, что это единственная возможность спасти Коблево от незаконной застройки. На этот момент у нас есть возможность ее разгрузить, чтоб пойти от самой зоны Коблево влево и вправо по побережью: от Коблево до Украинки по лиману осваивать территорию. Причем осваивать с генпланом, планом застройки, инвестиционными площадками, с выделением средств из бюджета на проведение коммуникаций (водопровода, канализаций и т.д.), дорог. И в тоже время пойти от Коблево до Рыбаковки, захватив Морское, Луговое и т.д. Что касается Коблево – это важный фундаментальный проект, над которым мы активно работаем», - рассказал чиновник.
Несколько последних лет этот вопрос активно обсуждался, готовилась необходима документация. Главной загвоздкой было то, что кроме отдыха на курорте должны быть лечебные процедуры. «Сейчас у нас есть экспертиза коблевских грязей, которая говорит о том, что они действительно лечебные, обладают лечебными свойствами. Это наша палочка-выручалочка к получению статуса курорта», - сообщил Максименко.
Помимо этого, как и в других регионах, в Николаевской области стали чаще и на более высоком уровне проходить разнообразные культурные мероприятия, фестивали. К примеру, в с. Трихаты Николаевского района прошел Международный фестиваль воздушных змеев «Tryhutty International Kite Festival 2017», а на берегу Бугского лимана в поселке Большая Корениха прошел фестиваль «FEST MRII», которые посетили тысячи человек. «Такого масштаба в нашей области раньше не было. Потребность людей в подобного рода мероприятиях есть, ввиду того, сколько человек приняло участие в этих фестивалях. Даже несмотря на то, что фестивали были за городом», - считает Максименко.
Однако, чтобы такие мероприятия и в дальнейшем проводились, чиновники тоже должны приложить усилия. Например, после двух лет акция Freedom Sea Fest (село Морское, Березанского района) не повторилась в 2017 году – организаторы просто не нашли спонсоров. «Поэтому нам нужно держаться за организаторов, предоставлять им все необходимое, чтоб они у нас оставались всерьез и надолго», - уверен Максименко.
Однако в первую очередь местная власть должна решить вопрос транспортного сообщения. «Дороги – это проблемный вопрос, но строительство идет. У нас есть Еланецкая степь, Приингульский парк, Тилигульский – это туристические магниты, которые страдают от отсутствия дорог. Это все проблемы сообщения. Подвижки в этом направлении есть. Если общины будут объединяться и делать подъезды к своим туристическим объектам, то это будет прекрасное сотрудничество», - считает чиновник.
Стоит также отметить, что Николаевщина привлекает туристов не только пляжами (в текущем году их количество увеличилось с 30 до 50). Все большей популярностью пользуется Мигея – село, расположенное на реке Южный Буг, рядом с национальным парком Бугский Гард. «Мигея в этом сезоне закрепила за собой статус адреналиновой мекки не только Николаевской области, но и Украины», - уверен Александр Максименко.
К уже пользующимися популярностью роупджампингу и сплаву по порогам Южного Буга добавился троллей – самый скоростной в Европе. Его открыли в середине июля над Родоновым озером, где уже существовала смотровая площадка. К слову, за год эту площадку посетили более 100 тыс человек. Там же открыли новый туристический комплекс «Протичанская скала».
«Мигея – это мощный магнит для любителей экстремального отдыха, эмоций, впечатлений. Там открылась и кемпинговая площадка, и троллей над Родоновым озером. Это все формирование в Мигее комплекса, который в этом году является гордостью», - резюмирует начальник управления молодежи и туризма.
Но не все так радужно и в этом регионе. Бугский Гард находится под угрозой исчезновения, если НАЭК «Энергоатом» все же затопит 26 гектаров уникального природного ландшафта и памятники украинской истории (здесь несколько веков назад располагался центр Бугогардовской паланки Войска Запорожского), чтобы увеличить мощность Ташлыкской ГАЭС. Дело в том, что заполнение Александровского водохранилища до отметки 16,9 м уже привело к частичному затоплению Клепанного (Гардового) острова и нижней части Гардового порога. Экологи, историки и общественники категорически против затопления уникального места, именуемого украинской Швейцарией.
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Генеральная ассамблея ООН объявила 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. В ООН считают, что, при надлежащем управлении, туристический сектор может способствовать экономическому росту, охране культурного и природного наследия стран. Но Украина, хотя и обладает большим потенциалом развития в этой отрасли, пока не дотягивает до мировых стандартов. Да, в каких-то регионах туристической темой местные власти уже начали заниматься всерьез, по крайней мере, пытаясь создать стратегию развития. Но, к сожалению, одной стратегией сделать туризм привлекательным в Украине не удастся – нужны еще уютные базы отдыха, вежливый персонал, чистые пляжи и дороги, по которым можно было бы ко всему этому добраться.
Когда в 2014 году Россия аннексировала Крым со всем его туристическим потенциалом, бытовало мнение, что это подвигнет другие «морские» регионы Украины развиваться быстрее, улучшать сервис и создавать новые проекты для привлечения туристов. Ожидания эти оправдались не сразу: потребовалось три года, чтобы отечественные «отельеры» просто осознали необходимость таких перемен. Хочется надеться, что после этого улучшений не придется ждать еще три года.
УНИАН