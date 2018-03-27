Морские курорты-2017: четвертое лето без Крыма

Туризм в мире давно стал одним из ведущих секторов экономики, на долю которого приходится около 10% глобального ВВП. Но Украина в этом вопросе почему-то пасет задних. И проблема – не только в аннексированном Россией Крыме.

Курорты Запорожской области: дорого и грязно

Рекордсменом по количеству туристов, которых планировали принять в 2017 году, можно считать Запорожскую область. Для отдыхающих (ожидалось, что их будет за весь сезон около 5,5 млн человек) строили новые базы отдыха, открывали рестораны и выдумывали новые развлечения. Вот, правда, стоимость отдыха на побережье Азовского моря оказалась дороже, чем в Турции, а об элементарном сервисе в некоторых прибрежных зонах даже не слышали.

Одним из главных курортных городов области остается Бердянск. Жители города и местные власти называют его жемчужиной Азова и неимоверно гордятся тем, что с конца мая к ним беспрерывным потоком едут отдыхающие не только со всех уголков Украины, но и из стран-соседей.

До начала военных действий на Донбассе и аннексии Крыма, основную массу отдыхающих в Бердянске составляли жители России. С началом курортного сезона сюда даже пускали дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. А с началом «миграции» россиян, в несколько раз взлетали и цены – местные отдыхающие вынуждены были платить наравне с приезжими гостями.

После 2014 года Бердянск для россиян практически закрыт. Хотя, как говорят сами бердянцы, москвичи приезжали на отдых в украинский курортный город и в этом году. В основном же, сейчас курорт принимает украинцев – очень много гостей приезжали из западных регионов страны. Впрочем, в этом году не брезговали «хунтовским» морем и жители оккупированных территорий из Донецкой и Луганской областей. По словам бердянских чиновников, таких отдыхающих было примерно 20% от общего количества туристов.

Как рассказали УНИАН в мэрии Бердянска, в прошлом году город принял полтора миллиона туристов (официальные данные), в этом году ожидалось около 2 млн отдыхающих. И хотя точную цифру чиновники не озвучивают (предполагают, что еще весь сентябрь пляжи Бердянска будут принимать гостей), уже смело говорят о том, что в этом сезоне количество туристов было рекордным.

В Бердянске официально работает 91 санаторно-курортный объект, среди которых 75 баз отдыха, 10 оздоровительных лагерей, 6 санаториев. Мини-отелей и частных коттеджей, готовых принять отдыхающих – просто не счесть. Впрочем, как и частных домовладений, в которых можно отдохнуть за символическую цену (по мерам Бердянска). К примеру, в деревянном домике, рассчитанном на 4 человека, в этом году можно было снять койко-место за 50-70 грн в сутки. Сервис – минимальный: кровать с матрацем, телевизор и вентилятор в комнате, холодильник – один на несколько комнат, удобства – во дворе. В принципе, цены сохранились на уровне прошлого года.

Отдыхающим, которые ценят комфорт, за проживание в Бердянске пришлось заплатить на несколько порядков выше: двухместных стандарт на базе отдыха среднего уровня стоит от 300 грн в сутки с человека. В помещении – телевизор, кондиционер и санузел.

Ну, а для VIP-гостей, бердянские предприниматели приготовили апартаменты, стоимость которых доходила до 5 тысяч грн в сутки. Такие базы отдыха и мини-отели находятся, в основном, на дальней косе. В прошлом году самые дорогие номера здесь стоили около 3-3,5 тыс грн. По словам директора департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации Владислава Мороко, в этом году наполняемость подобных объектов туристами составил почти 100%.

Если говорить о развлечениях, то они в Бердянске не из дешевых. К примеру, билет в аквапарк стоит 600 грн, в зоопарк – 250 грн.

Приморский поселок Кирилловка – второй по популярности курорт в Запорожской области и имеет статус молодежного. Здесь предпочитают отдыхать шумными компаниями или же молодые семьи с детьми. Как и в Бердянске, в этом году Кирилловка приняла рекордное количество отдыхающих – более миллиона. Наряду с украинцами, которые едут сюда со всех уголков страны, в этом году на пляжах Кирилловки нежились немало белорусов – в прошлом году такого потока туристов из соседнего государства не было. По данным Запорожской облгосадминистрации, в этом году загруженность Кирилловки туристами превысила 120%.

Цены на жилье здесь практически такие же, как и в Бердянске. 70-90 грн с человека за место в домике без удобств и до 3,5 тыс грн в сутки за самые дорогие номера в гостиницах и базах отдыха.

Примечательно, что стоимость входа в местный аквапарк, который считается самым большим в Украине, варьируется от 380 до 450 грн (в зависимости от времени посещения) – при том, что в предыдущие годы кирилловский аквапарк был дороже, чем бердянский.

Одной из наибольших проблем курортной Кирилловки является отсутствие централизованного водоснабжения и канализации, которых в этом поселке никогда не было. Те, кто отдыхал на данном курорте, надолго запомнят специфический запах моря. А все потому, что некоторые базы отдыха сбрасывают отходы прямо в воду, поскольку девать их попросту некуда.

Десятилетиями власть поднимает вопрос о необходимости строительства водопровода. Однако, как обычно, на эти цели не находят денег. Еще в конце прошлого года председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль говорил о том, что в этом году необходимо приступить к строительству очистных сооружений (планировалось, что это займет не менее 3 лет). Однако все, чем смогла помочь областная власть курортному поселку – выделить 1 млн грн на разработку технико-экономического обоснования проекта. На подготовку и реализацию нужно еще около 10 млн, которых в областном бюджете еще не нашли. Поэтому курорт пока остается без воды, зато – с ароматом.

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