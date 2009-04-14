МВФ посмотрит, давать ли кредит с учетом новых условий в Украине

Международный валютный фонд будет принимать решение относительно второго транша кредита, исходя из новых политических условий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения внеочередного заседания правительства.

«Мы должны принимать решение в тех политических обстоятельствах и условиях, которые мы имеем на сегодняшний день», - сказала Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Глава миссии МВФ напомнила, что накануне, во время встречи у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и представителей международных финансовых организаций, все стороны согласились с необходимостью принятия правительственных антикризисных законопроектов.

«Вчера на встрече у Президента и под его председательством было достигнуто согласие между всеми сторонами», - сообщила она.

Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ также добавила, что программу сотрудничества Украины с МВФ будут подписывать Президент Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«Насколько я понимаю, все эти люди в целом соглашаются с теми условиями, о которых мы договорились», - отметила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимых для получения очередного транша кредита МВФ.

Между тем премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин сегодня на внеочередном заседании “нашел правовые возможности постановлениями правительства урегулировать все вопросы, касающиеся сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины». “Мы больше не будем подавать в парламент аналогичные законопроекты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.