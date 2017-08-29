Пропавший в Беларуси сын украинского офицера может находиться в ФСБ в Краснодаре – СМИ

Пропавший сын члена общественного совета Госпогранслужбы Украины, 19-летний Павел Гриб, может находиться в Краснодаре в местном управлении ФСБ, пишет «Еврорадио».

«Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам переехал границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске. Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же обнаружится, оказался на территории России, будет похожей», - предположил российский адвокат Марк Фейгин.

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При этом издание сообщает, ссылаясь на неофициальную информацию, что Павел Гриб действительно находится в Краснодаре, в местном управлении ФСБ.

«Но официально нам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить по комментариям в Москву», - пишет издание.

Как сообщал УНИАН ранее, 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа. Его отец, член общественного совета при Государственной пограничной администрации ГПСУ, советник председателя синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицер-пограничник запаса Игорь Гриб подозревает, что Павла похитила ФСБ России.

По данным ТСН, Павел Гриб переписывался в соцсети с 17-летней девушкой из Сочи. И позже она рассказала журналистам, что ее шантажировали сотрудники спецслужб. Именно девушка назначила Грибу встреча в Гомеле.