На шахте во Львовской области под завал попали четверо горняков

Сегодня в 04.40 в поселке Гирнык Сокальского района Львовской области на шахте «Возрождение» (ГП «Львовуголь»), произошло обрушение породы на горизонте 530 метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, под завал попали четверо горняков.

По состоянию на 08.00 их судьба остается неизвестной. Поисково-спасательные работы ведут 5 отделений Государственной военизированной горно-спасательной службы Министерства угольной промышленности.