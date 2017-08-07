Россия сняла ограничение в 90 дней на пребывание жителей "ЛДНР" в стране

В России больше не действует ограничение на время пребывания для тех, кто приехал с неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом говорится на официальном сайте председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

По его словам, в миграционные органы РФ разослано указание Министерства внутренних дел на месте продлевать дончанам и луганчанам миграционный учет.

"В результате настойчивых обращений ... в Главное управление по вопросам миграции МВД России от руководства данного ведомства получена информация о том, что всем миграционным органам на местах разослано дополнительное указание не распространять на граждан Украины, прибывших с территории "ЛНР/ДНР" правило миграционного учета 90/180. Таким образом, для них сохраняется возможность продлять миграционный учет", - сообщает депутат.

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Отметим, что сейчас для большинства иностранных граждан и лиц без гражданства, которым можно приезжать в Россию без визы (в том числе и для граждан Украины), установлено ограничение суммарного срока пребывания в РФ — не более 90 дней подряд, и при этом не более 90 дней из каждых 180 дней в году. Отсчет 180 дней начинается после первого дня въезда на пограничном пункте.

Пересекать границу при этом можно сколько угодно раз. После завершения 90-дневного периода, иностранный гражданин должен покинуть Россию, до момента окончания полугодия (начиная с даты первого въезда) и только после это, можно вновь использовать новые 90 дней, в следующем полугодии.

Напомним, что в марте 2017 года в России паспорта "ДНР" и "ЛНР" приравняли к украинским. Таким образом, для граждан, получивших "паспорта" "ДНР" и "ЛНР", стали действовать те же миграционные правила, что и для граждан Украины.