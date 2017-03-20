В России паспорта "ДНР" и "ЛНР" приравняли к украинским - СМИ

Люди с паспортами "ДНР" и "ЛНР" в России приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать РФ. Но российские власти не стали давать жителям так называемых республик упрощенный порядок пребывания на территории страны, передает РБК.

Для граждан, получивших "паспорта" непризнанных "ДНР" и "ЛНР", действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом изданию рассказали два собеседника в Госдуме, а также подтвердил представитель миграционного управления МВД, член Совета по по правам человека при президенте (СПЧ) и "чиновник "ЛНР".

В середине марта этот вопрос обсуждался на встрече представителей думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов, сообщил РБК один из депутатов. "Мы с удивлением узнали, что жители "ДНР" и "ЛНР" должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали", — посетовал собеседник издания.

Другой собеседник издания в парламенте напоминает о том, что в указе Путина говорится о жителях ОРДЛО, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев. "Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще", — добавил он, напоминая, что и российские банки не сразу стали обслуживать по "паспортам" непризнанных республик.

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия считает обладателей "паспортов" "ЛНР" и "ДНР" "все равно иностранцами, гражданами Украины". "Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать", — уточнил он.

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При этом на официальный запрос РБК о том, какими документами регулируется пребывание обладателей "паспортов" "ДНР" и "ЛНР" в России, в МВД на момент выхода материала не ответили.

Кроме того, выходцы из ОРДЛО действительно воспринимаются российскими органами власти как украинские граждане, подтвердил изданию глава комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров.

Впрочем, как сказал изданию военнослужащий "ДНР" Александр Жучковский, на практике при прохождении границы обладатели паспортов "республик" не заполняют миграционную карту.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.