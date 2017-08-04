Посол Украины: приезд в аннексированный Крым повлечет для Scooter болезненные последствия

Приезд немецкой группы Scooter в аннексированный Крым может обернуться для музыкантов болезненными последствиями. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Европейская правда.

"Scooter нелегально приехали в Крым, несмотря на наши предостережения! Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эй Пи Чи Бакстеру и компании", - отметил украинский дипломат.

Читайте также"Стали на сторону Путина": Scooter в Крыму уже вовсю раздает интервью пропагандистам, в ЕС критикуют гастроли (фото)

Мельник напомнил, что за нарушение украинских законов группе грозит тюрьма. "В деле Scooter привлечена прокуратура Украины, уголовное дело будет иметь для Эй Пи Чи Бакстера болезненные последствия", - добавил Мельник.

Ранее Мельник встречался с менеджером группы в Гамбурге, чтобы отговорить Scooter от выступления в анексованому Крыму. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин ранее заявлял, что музыкантам группы грозит до 8 лет тюрьмы в случае приезда в Крым в обход украинского законодательства. Планы группы посетить оккупированный Крым раскритиковала депутат Европарламента Ребекка Хармс.

На захваченном Россией полуострове музыканты планируют выступить на фестивале "Золотая Балка". "Мы даже не знали, что впутываемся в политический конфликт. Наша музыка полностью аполитична, и мы хотим быть в стороне от политических вопросов. Мы посещаем Украину и Россию с 1995-го года, и там есть много поклонников, которые с нетерпением ждут Scooter", - заявил менеджер группы. На сайте группы отмечается выступление, но не указано, в какой стране оно проходит.