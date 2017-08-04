Геращенко про активиста Балуха: флаг в оккупированном Крыму - это не вышиванка в мирном Киеве

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала приговор суда оккупированного Крыма, который приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Об этом она написала в Facebook.

"Мы должны бороться за возвращение территорий и людей. Не все, кто в оккупации - коллаборанты, как пытаются навязать общественное мнение те политсилы, что кричат об отказе от оккупированных территорий. Да, там есть те, кто топтал украинский флаг, но там остаются тысячи настоящих украинцев, патриотов, героев. Кричать " Слава Украине!" и носить вышиванку в мирном Киеве и Львове - не то же самое, что рисовать " Слава Украине!" на стене оккупированного Донецке и вывешивать флаг в напичканому ФСБшниками Крыму", - написала она.

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Геращенко отметила, что Балух - настоящий гражданин Украины.

"Дорогой Владимир, я очень хочу и мечтаю познакомиться с Вами лично и пожать Вашу руку.... Мы должны вытащить Владимира. И да, ждем заявлений Генсека СЕ и других международных организаций и лидеров, когда украинца судят за украинский флаг", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, суд аннексированного Крыма 4 августа приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Владимира Балуха обвиняли в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, расположенном во дворе его дома.