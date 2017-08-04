Украинского активиста Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии

Раздольненский районный суд аннексированного Крыма 4 августа приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 года и 7 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает Крым.Реалии.

1 августа прокурор запросил наказание для Балуха в виде лишения свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии общего режима.

Владимира Балуха обвиняли в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Читайте такжеКрымчанина Балуха, вывесившего над своим домом флаг Украины, хотят посадить на 5 лет

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, расположенного во дворе его дома.