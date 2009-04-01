Ющенко примет участие в мероприятиях к 200-летию Гоголя

1 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Полтавскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель поездки - участие в торжествах по случаю 200-й годовщины со дня рождения Николая Гоголя.

Планируется, что в селе Гоголево Президент ознакомится с экспозицией и объектами заповедника-музея Н.Гоголя после капитального ремонта его зданий.

В Миргороде В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятнику Н.Гоголю и ознакомится с аллеей скульптур героев его произведений.

Также в Миргороде Президент примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 200-летия со дня рождения Н.В.Гоголя.