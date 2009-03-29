Полтавским милицонерам проведут ликбез по литературе и искусству

Общественный совет при ГУ МВД в Полтавской области принял решение о создании университета культуры для работников милиции.

Об этом сообщает ЦОС ГУ МВД в Полтавской области.

По их данным, в рамках деятельности этого учреждения планируется осуществлять культурно-просветительскую работу среди личного состава органов внутренних дел региона.

«В рамках обучения будет организовано правовое, общественно-политическое воспитание, будут предоставляться знания по экономике, литературе и искусству, истории и права, эстетическому воспитанию и психологии. Занятия будут проходить не менее 2 раз в месяц. Для обучения будут привлечены соответствующие специалисты общественных организации. Уже есть наработки на 30 тем», - сообщила помощник министра МВД по правам человека Антонина СТУЧИЛОВА.