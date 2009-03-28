В Стокгольме объединили 9 исков Фирташа к Нафтогазу

В Стокгольмском арбитражном суде в одно производство объединены девять исковых заявлений к "Нафтогазу" со стороны "РосУкрЭнерго".

Об этом пишет еженедельник "Зеркало недели" .

При этом искового требования о возмещении РУЭ 11 млрд. кубометров газа среди них нет.

Первое предварительное слушание дела "РосУкрЭнерго" против НАК "Нафтогаз України" состоялось в Стокгольмском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Швеции 24 марта.

По информации издания, следующая стадия слушания дела состоится летом 2009 года. По предварительной информации, в качестве свидетеля в Стокгольмском арбитраже может выступить совладелец РУЭ Дмитрий Фирташ.

Юристы, занятые в этом процессе, ожидают, что окончательное решение по делу РУЭ против "Нафтогаза" может быть принято в 2010 году.