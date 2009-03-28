Мэр Тернополя дал Кабмину время до 1 августа

Тернопольский городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ заявляет о намерении решением сессии разрешить всем горожанам устанавливать индивидуальное отопление, если до 1 августа 2009 года Кабмин не отменит запрет на установление индивидуального отопления в отдельных квартирах многоквартирных домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Р.ЗАСТАВНОГО, мэрия неоднократно обращалась в Кабмин с просьбой внести изменения в свое постановление по поводу индивидуального отопления, однако получала отрицательный ответ. Поэтому мэр посчитал возможным оформить разрешение как решение сессии, хотя оно и будет противоречить постановлению Кабмина.

“Нам предлагают постепенно частично переходить на мазут и щепу, но на это нет технической возможности, нет технических условий. Если нужно 200-300 тонн запаса мазута для работы котельной, то где его хранить? Это же экологическая бомба”, - считает Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он также отметил, что после запуска котельной на щепе в пригородном селе Пронятин на ее работу направляется вся обрезка деревьев Тернополя. Если же запустить еще один аналогичный котел, то, говорит мэр, для него не будет сырья, “разве что начать вырубать леса”.

Р.ЗАСТАВНЫЙ сообщил, что в связи с тем, что население своевременно не рассчитывается, а также из-за неликвидности тарифов после поднятия цены на газ, КП “Тернопольгортеплокоммунэнерго” задолжало ДАК “Газ Украины” уже 30 млн. грн. Мэр также отметил, что в таких условиях КП “Тернопольгортеплокоммунэнерго” приходится тратить достаточно много времени на несвойственные ему функции, то есть “выступать администратором по сбору средств”.