МВФ выделит Сербии 3 млрд. евро

Сербия достигла с Международным валютным фондом соглашения о кредите в размере 3 млрд. евро.

Об этом сообщил сегодня министр экономики страны Младжан ДИНКИЧ, передает РИА «Новости».

«Соглашение, которое мы достигли с МВФ, очень важно для Сербии, поскольку оно позволит обеспечить стабильность нашей финансовой системы», - сказал М.ДИНКИЧ.

Ранее премьер-министр Сербии Мирко ЦВЕТКОВИЧ заявил, что стране, столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами из-за мирового экономического кризиса, необходимо от 1,2 до 1,5 млрд. евро для покрытия бюджетного дефицита в 2009 году, и она рассчитывает получить эту сумму от международных организаций и банков.