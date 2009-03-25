Луценко: МВД готово к любому развитию событий (добавлены фото)

За 15 лет существования специального подразделения Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины «Сокол» его сотрудники провели около 75 тысяч спецопераций, во время которых обезврежено почти 9 тысяч преступников, в том числе более 250 лидеров организованных преступных группировок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на собрании по случаю 15-й годовщины со дня создания этого подразделения в учебном центре вблизи села Новые Петровцы Киевской области журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«МВД готово к любому развитию событий, и гарантирует, что грозные 90-е не вернутся на украинские улицы», - заверил он.

На торжественном собрании личного состава спецподразделения «Сокол» министр вручил награды лучшим бойцам, в частности, именное огнестрельное оружие, внеочередные звания и отличия МВД.

Фото Александра Косарева / УНИАН