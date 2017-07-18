Инструктора, ранившего журналиста в Кривом Роге, выпустили под залог

Инструктора, стрелявшего в оператора Вячеслава Волка, во время командно-штабных учений в Кривом Роге выпустили под залог. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Информацию о внесении залога в 400 тысяч гривень редакции подтвердил прокурор Алексей Пустоваров.

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Кто именно внес такую сумму за подозреваемого не сообщается.

Как сообщал УНИАН, раненный в Кривом Роге во время военных учений оператор находится в сознании, однако его состояние крайне тяжелое. Пуля повредила шейный позвонок, раздроблен спинномозговой канал, что негативно повлияло на работу органов.

Напомним, в Кривом Роге во время учений ВСУ по территориальной обороне в Саксаганского райсовета был ранен журналист местного издания.