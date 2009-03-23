В украинской армии нет денег на прыжки с парашютом

Отсутствие средств на проведение прыжков с парашютом может привести к катастрофическим последствиям в элитных аэромобильных войсках.

«В этом году, в связи с тем, что в бюджете выделено гораздо меньше средств, нет денег для закупки топлива. И если в прошлом году важнейший элемент боевой подготовки – парашютные прыжки – был выполнен на 101%, то в этом году практически ничего, - рассказал газете «Сегодня» (№60 от 23 марта 2009 года) начальник управления аэромобильных войск командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей ЛИСОВОЙ.

По его мнению, если не будут срочно выделены деньги на данный предмет боевой подготовки, аэромобильные войска самоликвидируются.

«Складывается катастрофическое положение и с закупкой новых парашютов. На 8000 украинских десантников осталось всего 1507 комплектов», - констатировал С.ЛИСОВОЙ.

По его словам, если десантники не выполнят «годовую прыжковую программу», то они не получат льготных надбавок к денежному обеспечению. В этом случае, прогнозирует С.ЛИСОВОЙ, представители элитных войск начнут увольняться из армии, так как в следующем году им придется уходить на пенсии, расчет которых будет производиться с пониженных зарплат.

«Мы можем потерять самую подготовленную прослойку», - подчеркнул начальник управления аэромобильных войск.