В Ивано-Франковск привезли мощи святого Отца Пио

Сегодня в кафедральном соборе Святого Воскресенья Украинской греко-католической церкви в Ивано-Франковске выставлены для молитвенного почитания мощи мистика, стигматика, чудотворца св. Отца Пио, привезенные из Сан-Джованни Ротондо (Италия).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в храме Святого Воскресенья УГКЦ.

Сегодня христиане областного центра по окончании богослужений в храмах приняли участие в общегородской предпасхальном Крестном шествии, по завершению которого состоялось торжественное внесение мощей в собор Святого Воскресенья.

В крестном шествии приняли участие председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК, заместители председателя областного совета и облгосадминистрации, руководители города, народный депутат Украины от НСНУ Зиновий ШКУТЯК.

В Ивано-Франковской епархии планируют, что мощи св.Отця Пио будут находиться в городе до завершения Великого поста. О своем желании увидеть мощи у себя уже заявили во Львове, Киеве, Одессе, Коломые.

Ежедневно в храме в 18.00 будет служитися Божественная Литургия, после которой можно будет приступить к мощей святого и получить благословение святым мирром.

Справка УНИАН. Светское имя итальянского священника отца Пио - Франциск Форджоне. Он родился 25 мая 1887 года в Пьетрельчини (Италия). Всю свою жизнь провел в монастыре капуцинов в Сан Джованни Ротондо. 10 августа 1910 года Ф.Форджоне стал священником. Он служил св. Мессу, исповедовал, беседовал с людьми и помогал в решении их проблем. Те, которые приходили к отцу Пио, понимали - это необычный человек, ведь он читал их мысли, предусматривал события, знал грехи до того, как люди сами их называли, и очень бранил, когда кто-то их скрывал.

За рассказами, в 1918 году отец Пио получил от Бога еще один дар - стигматы (раны на руках, ногах и боку вроде тех, которые были у самого Иисуса во время страданий на кресте). Эти раны всегда кровоточили, болели и на протяжении 50 лет не заживали на теле священника. Отец Пио имел также дар исцеления больных.

Он умер 23 мая 1968 года, оставив своим потомкам заверения: “Намного больше я смогу сделать вам на небесах”.