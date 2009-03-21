В Украине существуют предпосылки для силового развития событий

Экономический кризис, акции протеста, ухудшение криминогенной ситуации и реваншизм политиков создают в Украине условия для возможного силового развития событий.

Об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Симбиоз экономического кризиса, акций протеста, ухудшения криминогенной ситуации и реваншистских настроений политиков, начавших президентскую кампанию, налицо. На самом деле это и есть предпосылки к силовому варианту», — сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, одним из возможных способов начать реализацию силового варианта является отстранение от власти главы правительства и ключевых министров с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны с последующим введением прямого президентского правления.

«В воздухе давно витает некое решение СНБО, которым будет отстранен от власти премьер и ключевые министры. В том числе и Луценко. Как следствие — чрезвычайное положение и прямое президентское правление. Все это планируется искусственно наложить на массовые протесты, которые могут охватить всю страну», — заявил министр.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, реализовать подобные планы можно только путем отстранения его от должности.

«Такие планы действительно существуют. Однако осуществлены они могут быть исключительно незаконным путем. А реализовать их можно только путем захвата поста министра МВД. Именно поэтому я так мешаю господину Балоге и его окружению», — отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время министр убежден, что в государстве нет серьезных политических сил или авторитетных людей, которые могут дестабилизировать ситуацию в государстве.

«"Настоящих буйных мало". С переходом бывшей оппозиции во власть их стало еще меньше. Все блеф (заговоры студентов, попытки захвата иностранным государством). Украина очень миролюбивая страна. Сегодня я не вижу ни одной серьезной системной силы или авторитетной личности, способной бросить вызов государству», — сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Некоторую опасность для общественного порядка, считает министр, будут представлять президентские выборы в 2010 году («Выборы-2010 - действительно опасная ситуация. Кандидаты получают все или ничего... Существует много политиков, для которых чем хуже, тем лучше»), однако можно положиться на миролюбие простых граждан («Я уверен, что народ не собирается на войну, что криминалитет не имеет особого влияния на политическую жизнь»).