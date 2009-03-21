Как кандидат в министры между двумя фракциями разрывался

Кандидат на должность министра иностранных дел Олег ШАМШУР еще раз заявляет о готовности встретиться с фракцией Партии регионов и считает «досадным недоразумением» невозможность встретиться с ней раньше.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» в пятницу поздно вечером.

По словам О.ШАМШУРА, сложилась досадная ситуация потому, что в первый день встреч с фракциями парламента ему сообщили о том, что заседание фракции Партии регионов состоится без его участия. «Потом мне сообщили, что есть возможность (встречи – УНИАН) на два часа, но у меня уже была запланирована встреча с фракцией БЮТ. Но я попробовал снова связаться с фракцией Партии регионов и предложить встретиться», - сказал он.

При этом О.ШАМШУР заверил, что очень уважает фракцию Партии регионов и знает многих ее членов.

«Готов встретиться в любое время. Это действительно просто досадное недоразумение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в интервью журналистам заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявила, что кандидат на должность министра иностранных дел О.ШАМШУР отказался от встречи с фракцией Партии регионов, и потому эта политическая сила не будет поддерживать его на должность министра.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины опровергло это заявление.