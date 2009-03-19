В Крыму возбуждено уголовное дело против сотрудников ГАИ

В Крыму органами прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, которые помогли скрыть следы преступления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, инспекторы дали возможность скрыться злоумышленникам, которые пытались совершить кражу газового конденсата с одного из предприятий Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

Действия сотрудников ГАИ квалифицированы по ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением. Ведется следствие.

Справка. В 2008 году в Крыму органами прокуратуры было расследовано и направлено в суд 34 уголовных дела в отношении 56 работников милиции.