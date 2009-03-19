Украина валит план действий по Болонскому процессу

Несмотря на оптимистическое заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что «в 2010 году украинское образование будет интегрировано в европейское образовательное пространство», отечественное образование к этому еще не совсем готово, утверждает еженедельник «Комментарии:». Прежде всего, речь идет об изменении законодательной базы.

«Необходимо немедленно принять новую редакцию закона «О высшем образовании», ведь старое не отвечает критериям и требованиям Болонского процесса. Этот законопроект практически готов, его нужно внести на рассмотрение парламента, и он полностью может быть принят в первом чтении в апреле этого года. Кроме того, необходимо принять новую редакцию закона «О научной и научно-технической деятельности», поскольку европейские вузы имеют больше самостоятельности в такой деятельности», - рассказал еженедельнику Владимир ПОЛОХАЛО, председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования.

Кроме того, по словам В.ПОЛОХАЛО, необходимо вычистить из законодательства нормы, которые препятствуют интеграции Украины в европейское образовательное пространство. Он, в частности, привел пример с подготовкой межправительственного договора о создании украинско-польского Европейского университета. Несмотря на то, что премьеры двух стран подписали соответствующую декларацию еще 28 марта прошлого года, проект такого соглашения, из-за противоречий украинского и польского законодательства, подготовлен только сейчас.

«Создание этого университета не просто помогло бы организации совместного обучения польских и украинских граждан и осуществлению совместных научно-исследовательских проектов, а стало бы для Европы знаком, что Украина действительно делает все для такой интеграции», - отметил В.ПОЛОХАЛО.

Кроме того, пишут «Комментарии:», Украина не успевает с выполнением ряда пунктов специального плана действий по Болонскому процессу, утвержденного в 2007 году. Множество дат и сроков, отмеченных в этом документе, «поплыли». Данные так называемой лондонской инвентаризации (она проводится раз в два года) свидетельствуют, что по выполнению требований Болонского процесса Украина в 2007 году занимала 35-е место среди 48 его стран-участниц. Так, остаются не до конца решенными вопросы оптимизации количества вузов, подчинение всей сети высших учебных заведений одному органу государственного управления — Министерству образования и науки. Несмотря на начатые попытки, МОН так и не создало адекватной системы определения рейтинга вуза по международным показателям.

Серьезной проблемой, с которой столкнулся Болонский процесс, является непонимание его сути и преимуществ в среде преподавателей и руководителей вузов Украины, а то и откровенное сопротивление этой среды, отмечает издание. Ведь реструктуризация системы учреждений высшего образования, прием в вузы по результатам внешнего тестирования ломают налаженные коррупционные схемы.

К тому же, воплощение идей Болонского процесса невозможно без полноценной реализации принципа мобильности студентов и преподавателей. А здесь уже многое зависит от европейской миграционной политики.

Желающих поучиться в европейских университетах, где образовательные услуги дешевле, чем в Киеве, и не нужно давать взяток, хоть отбавляй, а лучший способ сдержать их - не признавать наши дипломы, резюмирует еженедельник «Комментарии:».