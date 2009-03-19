В Киеве расстреляли сотрудника киоска обмена валют

Вчера вечером в Шевченковском районе г. Киева неизвестные из огнестрельного оружия убили сотрудника киоска обмена валют.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД в г. Киеве, в 19.13 по линии «102» позвонил мужчина, который сообщил, что возле его дома на ул. Багговутовской слышны выстрелы.

Сотрудники милиции, которые выехали по этому адресу, нашли возле одного из подъездов дома труп мужчины (1952 г.р.) и 10 гильз калибра 7.62, 9-мм и гильзы от охотничьего ружья.

Предварительно установлено, что погибший подвозил к дому женщину, которая является владельцем нескольких киосков по обмену валют. Когда они вышли из машины, на женщину напали трое неизвестных в масках, пытаясь отобрать у нее сумку, в которой было 2 тыс. дол.

Мужчина, который ее сопровождал, оказал сопротивление, применив при этом пистолет, заряженный резиновыми пулями. В ответ грабители открыли по нему огонь из огнестрельного оружия.

Как установили медики скорой помощи, смерть человека наступила в результате кровопотери от пулевого ранения бедра.

Как отметили в ЦОС, завладев деньгами, преступники скрылись на автомобиле «Фольксваген», который впоследствии был найден сгоревшим в Шевченковском районе.

На место происшествия выезжало руководство столичного главка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).