НБУ опровергает информацию о кураторе в банке «Финансы и кредит»

Национальный банк Украины опроверг информацию о назначении куратора в банк «Финансы и кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

«В банке «Финансы и кредит» куратор не был введен», - сообщил он. По его словам, вчера, делая заявление о том, что в данном банке введен куратор, член правления Национального банка Украины, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ допустил ошибку.

В свою очередь, пресс-служба банка "Финансы и кредит" опровергла информацию о введении куратора. В банке обратили внимание на то, что через неделю должно состояться собрание акционеров банка, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности вхождения государства в его акционерный капитал.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины №148 от 18 февраля 2009 года, правительство будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 11 марта после заседания Кабмина заявил журналистам, что в процедуру рекапитализации банков было внесено ряд уточнений. В частности, уточнена норма, в соответствии с которой правительство может принимать решение относительно рекапитализации не только в случаях, когда введена временная администрация, а также когда в банке введен куратор. Но этот документ еще не обнародован, следовательно, на сегодняшний день он не вступил в силу.