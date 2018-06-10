Парашютный прыжок на больничную койку

Любой новичок, желающий попробовать себя в экстремальном спорте, коим и есть парашютный, должен помнить, что прыжок требует подготовки, инструктажа и соответствующих метеоусловий. Но, когда доходит непосредственно до прыжка, зачастую, об этом все забывают. К сожалению, беспечность и со стороны начинающих парашютистов, и со стороны инструкторов, приводит к травмам.

В минувшую субботу, 1 июля, в парашютном клубе Ассоциации «ПАРА-СКУФ» на аэродроме «Бородянка» под Киевом, в небо должны были подняться три самолета с двадцатью четырьмя парашютистами-перворазниками, все они планировали прыгать самостоятельно. Из двух самолетов сделать это сумели 18 человек, и сразу трое из них получили травмы. После этого еще один самолет с новичками этого вида спорта в небо уже не поднимали.

Всех пострадавших доставили в местную больницу, расположенную недалеко от аэродрома. По словам участницы группы парашютистов-аматоров Натальи Чеп, которая отделалась подвернутой ногой и синяками, но ее парень получил переломы обеих ног, медперсонал, не скрываясь, рассказывал, что неудавшихся парашютистов с травмами после прыжков к ним привозят едва ли не каждые выходные. «Получается, на аэродроме скрывают реальные факты о травмах. Нам во время инструктажа говорили, что за все годы работы аэродрома из 48 тысяч прыгающих только 17-18 человек получили травмы. При том, когда я начала поднимать тему о случившемся на своей странице в Facebook только из моих «друзей» двое травмировались там. Один человек в 2007 году, ему ничего не возместили, второй – два года назад, но он и сам не пытался ничего вернуть», – рассказывает Наталья Чеп и вспоминает о том, что в Бородянке были и случаи гибели парашютистов.

Действительно, трагедия, о которой говорит девушка, произошла в июне 2012 года. Но это не было связано непосредственно с прыжками – сильный дождь и порывы ветра заставили самолет Л-410, в котором находились парашютисты, совершить аварийную посадку. Она оказалась неудачной – самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы, пять человек погибли и 13 получили травмы разной степени тяжести. Во время следствия выяснилось, что экипаж был заранее предупрежден о непогоде, но, понадеявшись на опыт (12 тысяч часов налета), пилоты решили лететь.

К слову, после прощания с погибшими друзьями, остальные парашютисты, оклемавшись от травм, через несколько месяцев продолжили прыжки на той же «Бородянке»…

Кто виноват

Пострадавшие 1 июля парашютисты-перворазники убеждены, что к такой высокой травматичности привела халатность сотрудников аэродрома, которые проигнорировали нелетную погоду и дали «добро» на прыжки. «Был сильный ветер, 5 метров в секунду, я это потом проверила на независимой метеостанции. При такой погоде нельзя прыгать», – сетует Наталья Чеп, постфактум заинтересовавшись канонами парашютного спорта.

В то же время, на аэродроме слова пострадавших называют «выдумкой». «У нас есть своя метеослужба, которая разрешает или запрещает прыжки, установлена аппаратура. Максимально допустимые показатели (скорости ветра, - УНИАН) – это 5 метров в секунду, но на тот момент было 3-4 метра в секунду. Вы можете сделать официальный запрос в Укргидрометцентр, вам по субботе по Бородянке дадут полный ответ по погоде, по ветру и так далее», – рассказал представитель аэродрома Олег, не назвавший своей фамилии.

В официальных погодных сводках на этот день в Бородянке, действительно, фигурирует скорость ветра 4 метра в секунду. Но это, пожалуй, вряд ли может служить оправданием для отправки в первый прыжок новичков, такой ветер для аматоров - очень сильный. «Прыжки должны были отменить… Я в такой ситуации был, ветер плюс/минус 4 метра в секунду, прыжки перенесли на следующий день. Это было в Харькове», - написал в обсуждении этой истории в социальной сети Facebook Виталий Панич.

Как рассказывают парашютисты, которым довелось пользоваться услугами других клубов и аэродромов, инструктора действительно предпочитают завернуть новичков из-за ветра, чем потом спасать их травмированные конечности. «Помню, нас два раза в «Прогрессе» в Черниговской области заворачивали из-за ветра, хотя его и не ощущалось даже. И возвращали деньги», - написал в обсуждении этой истории в социальной сети Facebook Валерий Горячкин.

Инструктаж для парашютистов-перворазников был проведен в полном объеме, уверяют на «Бородянке», но Наталья с этим не согласна. По ее словам, объяснения инструкторов прерывались во времени, так как группе пришлось прятаться от дождя.

Инструктор одного из столичных аэроклубов, с которым удалось пообщаться УНИАН и который пожелал не называть своего имени, не винит сотрудников аэродрома: «Я допускаю, что высокая травматичность связана с нисходящими потоками воздушного движения, из-за которых парашют летит вниз с большей скоростью, чем должен. Инструкторы не могут этого никак предвидеть».

Конечно, очень важно следовать инструкциям и быть предельно внимательным. Но, несмотря на то, что во время инструктажа всем и всегда рассказывают, что нужно сводить ноги вместе, а стопы держать параллельно земле, чаще всего новички о таких нюансах забывают и получают травмы как раз во время приземления.

Стоит также отметить, что, если парашютист-аматор не хочет прыгать, его никто не может заставить. Но люди, даже сомневаясь в своей готовности совершить прыжок, прыгают – вероятно, из-за боязни потерять деньги, уплаченные за «развлечение».

Наталья и ее молодой человек Андрей заплатили за два прыжка 1850 гривен. Правда, чеков им никто не выдал, но никто из группы их и не просил. Сейчас только операция для Андрея обойдется приблизительно в 1,5-2 тысячи долларов. «Мы подписали документы, что ни при каких обстоятельствах – травмах, ушибах, переломах, даже в случае смерти – ни мы, ни третьи стороны не будут обращаться в суд», - сетует Наталья.

«Еще очень неприятен именно человеческий фактор, им же просто «по барабану». Ребята с аэродрома приехали ко всем потерпевшим в больницу забрать сэкондовские арендованные ботинки (нам их выдали, потому что мы приехали в кроссовках, а такая обувь не подходит для прыжков) и даже не поинтересовались здоровьем», – добавляет она.

Что делать

Адвокат Павел Богомазов считает, что пострадавшим, даже несмотря на подписанные документы, стоит попробовать потягаться с организаторами прыжков в суде. По его мнению, основанием для иска может стать возбуждение уголовного производства по статье 212 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» со стороны организаторов парашютного спорта по заявлению парашютистов-аматоров. Если будет доказано, что инструкторы получили деньги за услуги, то они должны были уплатить соответствующие налоги. «А уже в рамках этого производства, пострадавшим необходимо также заявить исковое заявление о возмещении убытков – материальных и моральных», - убежден юрист.

Как бы там ни было, стремясь испытать новые ощущения, доверяя инструкторам, которых видишь впервые в жизни, пренебрегая безопасностью (здравый смысл и сильный ветер должны были насторожить и уберечь от посадки в самолет), а также подписывая документы, которыми нивелируют ценность собственной жизни, новички ведут себя слишком беспечно. Хочется надеяться, что эта история убережет других любителей адреналина от повторения подобных ошибок, а парашютные клубы пересмотрят ограничительные меры безопасности – в том числе, по скорости ветра – для тех, кто прыгает первый раз.

Ирина Шевченко