Банк Финансы и кредит еще не "дозрел" до куратора от НБУ?

Национальный банк Украины назначил куратора в банк «Финансы и кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член правления Национального банка Украины, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции. При этом он напомнил, что куратор введен также в «Укргазбанк».

«В этих банках введены кураторы. Ситуация в этих банках не является плачевной. Банки работают стабильно», – сказал В.КРАВЕЦ, не уточнив при этом дату назначения куратора и его фамилию.

В свою очередь, пресс-служба банка "Финансы и кредит" опровергает информацию о введении куратора. В банке обратили внимание на то, что через неделю должно состояться собрание акционеров банка, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности вхождения государства в его акционерный капитал.

"Далее (в случае принятия положительного решения – УНИАН) должно пройти несколько технологических процедур, после которых в банк вводится куратор от НБУ. Хочу подчеркнуть, что в настоящее время банк работает стабильно, у него нет задержек с платежами, выплатой депозитов и процентов, формальный повод для введения кураторства НБУ в настоящее время отсутствует", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на пресс-секретаря банка «Финансы и кредит» Наталью НАПАДОВСКУЮ.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №148 от 18 февраля 2009 года, правительство будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 11 марта после заседания Кабмина заявил журналистам, что в процедуру рекапитализации банков было внесено ряд уточнений. В частности, уточнена норма, в соответствии с которой правительство может принимать решение относительно рекапитализации не только в случаях, когда введена временная администрация, а также когда в банке введен куратор. Но этот документ еще не обнародован, следовательно, на сегодняшний день он не вступил в силу.