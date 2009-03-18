ПИБ собрался "проглотить" банк Национальный кредит

Акционеры "Проминвестбанка" разрабатывают документы на присоединение к нему банка «Национальный кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Что касается банка «Национальный кредит», на сегодня решается вопрос о присоединении этого банка к "Проминвестбанку". Разрабатываются новыми акционерами "Проминвестбанка" соответствующие документы», - сказал он.

По другим украинским банкам, в которых введена временная администрация, К.РАЕВСКИЙ отметил, что временными администрациями "Захидинкомбанка", банка «Причерноморье» и «Одесса-Банка» ведутся переговоры о возможном участии в капитале банков временных администраторов. Предложений от временных администраторов "Трансбанка", банка «БИГ Энергия" и банка «Киев» в национальный банк еще не поступало.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» входит в группу небольших банков. Контрольный пакет этого финансового учреждения принадлежит "Проминвестбанку" и аффилированным с ним структурам. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ «Национальный кредит» с 23 декабря 2008 года.

Ранее председатель "Внешэкономбанка" Владимир ДМИТРИЕВ заявлял, что возможность присоединения обсуждается, а окончательное решение будет сформировано после проведения дюдилидженса банка «Национальный кредит».

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в десяти украинских банках: банке «Надра», банке «Киев», банке «Национальный кредит», банке «Причерноморье», «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Одесса-банке», «Трансбанке», «Родовид Банке» и банке «БИГ Энергия». 17 марта из «Проминвестбанка» была выведена временная администрация.