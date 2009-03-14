Спасатели будут готовиться к Евро-2012 в Германии

Первые общие командно-штабные учения сотрудников МЧС Украины и Польши по подготовке к Евро-2012 состоятся в мае-июне этого года в Германии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Украины Владимир ШАНДРА, находясь с рабочей поездкой в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, уже подписан договор с польской службой спасения и существует договоренность, что «наши общие действия будем полностью координировать и проводить общие учения».

«Первые общие командно-штабные учения состоятся в мае-июне этого года в Германии, немецкая сторона будет передавать тот опыт, который она имеет в проведении таких массовых спортивных мероприятий», - сообщил В.ШАНДРА.

Он также отметил, что в МЧС есть полностью расписанная программа подготовки к Евро-2012, которую координирует заместитель министра Валерий ТРЕТЬЯКОВ – главный координатор по пожарной и техногенной безопасности во время проведения Евро – 2012.

«Поэтому я думаю, мы встретим Евро-2012 в полной готовности», - считает В.ШАНДРА.

Кроме того, по его словам, в Киеве и других городах, где будут проводиться матчи в рамках Евро-2012, строятся дополнительные пожарные депо.

Министр отметил, что «будут реализованы не только вопросы пожарного депо, а еще и вопрос эвакуации, обеспечения безопасности и других вещей».

«Общая стоимость работ подразделений министерства по подготовке к Евро-2012 оценивается в 1 млрд. 250 млн. гривен, включая создание дополнительных пожарных депо и единой службы спасения «112», - сообщил В.ШАНДРА.

Он прибавил, что этот комплекс мероприятий, который после проведения чемпионата останется в Украине, «будет работать на нашу страну и в дальнейшем».