"Льготная" валюта от НБУ проблемы с кредитами населения не решает?

Объемы продаж валюты под погашение кредитов населения остаются низкими. Об этом сообщил УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, Нацбанк продолжает сокращать объемы проданной на межбанке валюты, в частности, вчера банк реализовал заявки на покупку всего на 36 млн. долл., кроме того, неожиданно сам купил на рынке 19 млн. долл.

«Последнее мы объясняем возвращением банками до половины ранее полученной от НБУ валюты, которую они не смогли реализовать населению под погашение кредитов. Возврат валюты свидетельствует о двух проблемах, с которыми столкнулись банки. Во-первых, процедура продажи валюты населению не проработана, а во-вторых, наличие большой доли проблемных кредитов, под погашение которых заемщики не готовы покупать валюту даже по льготному курсу», – сказал Ю.БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, середина месяца является менее активным периодом, поэтому увидеть реальные объемы спроса на валюту под погашение кредитов можно будет через 2-3 недели. Позитивом, по мнению эксперта, является возможность получить назад неиспользованный объем, что уменьшает давление на валютные резервы НБУ.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Как сообщалось, на первых трех спецаукционах, которые состоялись 27 февраля, 4 и 6 марта т.г. НБУ реализовал банкам 131,46 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Сегодня, 13 марта, состоится четвертый спецаукцион, на котором будут реализовываться доллары и евро. Банки будут осуществлять покупку иностранной валюты для обеспечения выполнения физическими лицами и предпринимателями текущих платежей по кредитным соглашениям, которые подлежат уплате в марте 2009 года (включая просроченную задолженность). Минимальные суммы – 50 тыс. долл. и 10 тыс. евро.